Etelä-Saimaa: Lappeenrannan rantauimakouluissa polskitaan heinäkuussa — ”Hyvää vanhan ajan meininkiä” Lappeenrannassa perinteiset rantauimakoulut järjestetään heinäkuussa. Ne alkavat 3. elokuuta ja kestävät kaksi viikkoa. Lappeenrannan liikuntatoimi on jo muutaman vuoden ajan järjestänyt kesän uimakoulut yhteistyössä Lappeenrannan Uimarien kanssa. Liikuntapalvelupäällikkö Aija Raution mielestä rantauimakoulut ovat klassinen esimerkki kaupungin ja järjestön välisestä yhteistyöstä. — Koska uinti on seuran omaa toimintaa, siinä on nähty paljon synergiaetuja. Seura on pystynyt myös palkkaamaan omia nuoria uimareitaan kesätöihin. Raution mukaan uimaopetus on tehokkainta uimahallissa, mutta rantauimakoulut ovat vanha perinne, josta ei ole haluttu luopua. — Tietenkin joku voi ajatella, että se on vanha jäänne, mutta siinä on paljon sellaista hyvää vanhan ajan meininkiä. Kaupungin kesäkouluissa on yhteensä neljä ryhmää, joista kaksi on Myllysaaressa. Lisäksi Simolassa ja Joutsenon Ahvenlammella on omat ryhmät. Uimakoulu sisältää yhteensä kahdeksan opetuskertaa, aina maanantaista torstaihin. — Viime vuonna uimakoulut olivat ihan täynnä. Lappeenrannassa kesäuimakouluja järjestää ainakin myös urheiluseura Wire. Lisäksi uimaseuroilla on uimahallissa omia uimakoulujaan. Lue koko uutinen:

