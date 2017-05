Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrannan demarien paketti kasassa luottamustehtäviin Lappeenrannan sosialidemokraatit ovat nimenneet ehdokkaansa kaupungin, Eksoten ja Etelä-Karjalan liiton luottamustehtäviin kesäkuussa alkavalla valtuustokaudella. Tärkeimmillä paikoilla jatkavat entiset päättäjät. Risto Kakkola jatkaa kaupunginhallituksen puheenjohtajana ja Marja-Liisa Vesterinen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) hallituksen puheenjohtajana. Demarien ehdokkaat kaupunginhallituksen muiksi jäseniksi ovat Anneli Kiljunen varajäsenenä Eeva Arvela sekä Päivi Kukkonen varajäsenenä Vesa Räsänen. Kakkolan varajäsen on Lasse Hasari. Eeva Arvela on ehdolla kulttuuri- ja liikuntalautakunnan puheenjohtajaksi, Harri Iljin lasten ja nuorten lautakunnan puheenjohtajaksi ja Sanna Koskenranta tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi sekä Seppo Smolander rakennuslupajaoston puheenjohtajaksi. Lappeenrannan Toimitilat Oy:n varapuheenjohtajaksi on demarien ehdokas on Kimmo Ruokoniemi. Anneli Kiljunen on ehdolla Etelä-Karjalan liiton valtuuston varapuheenjohtajaksi ja Armas Timonen liiton hallituksen jäseneksi. Eksoten hallituksen jäseneksi on ehdolla Tuija Nummela ja Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallituksen jäseneksi Asko Kokkola. Lappeenrannan uusi kaupunginvaltuusto nimeää henkilöt luottamustehtäviin kokouksessaan kesäkuun alussa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/19/Lappeenrannan%20demarien%20paketti%20kasassa%20luottamusteht%C3%A4viin/2017122275459/4