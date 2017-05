Uutinen

Etelä-Saimaa: Kuljettajan havaintovirhe on yleisin syy kuorma-auto-onnettomuuteen, väsymys toinen — uniapnean hoito parantaisi liikenneturvallisuutta Yleisin kuorma-auton aiheuttaman liikenneonnettomuuden syy on kuljettajan havaintovirhe, sanoo Onnettomuustietoinstituutti OTI:n yhteyspäällikkö Tapio Koisaari. Onnettomuudet, joissa kuorma-auto on osallisena, ovat viime vuosina vähentyneet. Kuorma-auton koon vuoksi lopputulos on usein kuitenkin vakava. Raskaalla kuorma-autokalustolla hoidettaviin kuljetuksiin liittyy monia riskejä niin maanteillä, taajamissa kuin teollisuusalueiden lastausalueillakin. Koisaaren mukaan kuorma-autonkuljettajat ovat ammattilaisia, mutta yhä edelleen on liikenneturva-asioita, joita ei aina muisteta ottaa huomioon riittävällä vakavuudella. — Jos onnettomuus on seurausta kuljettajan havaintovirheestä, on kysyttävä, mitä siellä hytissä tapahtuu. Esimerkiksi kännykän näpelöiminen liikennevaloja lähestyttäessä lisää riskiä törmätä punaisiin pysähtyvän edellä ajavan auton perään. Koisaaren mukaan keskeisessä asemassa havaintovirheiden ehkäisemisessä on ammattikuljettajien henkilökohtainen vastuu. — Toki kuljettajien koulutuksessa pitää asiaan kiinnittää huomiota, mutta lopulta on vain luotettava ihmisiin itseensä, että ymmärretään miten rekan ratissa on syytä toimia. Vuosilta 2011—2015 kerätyt kuorma-autojen liikennevahinkojen tilastot paljastavat, että seuraavaksi merkittävimmät riskitekijät onnettomuuksien taustalla ovat kuljettajan ajokykyyn vaikuttavat seikat. Tällaisia ovat kuljettajan terveydentila ja taustasairaudet sekä väsymys. Niitäkin olisi mahdollista ehkäistä ennalta nykyistä paremmin. — Lääkärikäyntien yhteydessä pitäisi tarkemmin pohtia ja huomioida ammattikuljettajan ajokykyyn liittyviä seikkoja, Koisaari ehdottaa. Koisaaren mukaan unitutkijat ovat äskettäin tehneet merkittäviä havaintoja raskaan liikenteen kuljettajien terveyteen liittyen. Tutkimusten mukaan lähes puolet kuljettajista sairastaa uniapneaa, joka saattaa hoitamattomana vaikuttaa esimerkiksi vireystilaan. — Väsymyksestä puhuttaessa on huomattava, että se johtuu usein jostain sairaudesta. Se on oire, jonka taustalla on jokin muu syy. Kuljettajien terveydentilaan on Koisaaren mukaan onneksi kiinnitetty viime aikoina enenevässä määrin huomiota. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/19/Kuljettajan%20havaintovirhe%20on%20yleisin%20syy%20kuorma-auto-onnettomuuteen%2C%20v%C3%A4symys%20toinen%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89uniapnean%20hoito%20parantaisi%20liikenneturvallisuutta/2017522275572/4