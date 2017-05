Uutinen

Etelä-Saimaa: Kommentti: Kohta meistä kilpaillaan Kohta kosiskelijoita riittää. Valitsisinko vuodeksi Terveystalon, Mehiläisen, Attendon vai maakunnan (Eksoten) oman sote-keskuksen? Lakiesityksen mukaan sote-keskus tarjoaisi niin laajan palveluskaalan, että sen pystyvät tarjoamaan vain terveyspalvelujätit. Jäteille avautuvat miljardimarkkinat; pienemmät toimijat on jo ostettu tieltä pois. Kuinkahan tehokasta on ylläpitää vaikka neljää kilpailevaa sote-keskusta tiloineen ja henkilöstöineen Lappeenrannan ydinkeskustassa? Keskustaan periaatteessa riittäisi yksi sote-keskus. Loppuuko valinnanvapauteni riemu lyhyeen, kun selviää, ettei valtio anna rahaa näihin palveluihin ylenmäärin, päinvastoin: pitäisi säästää. Mehiläisen sote-keskuskin saa saman summan kuin Eksotekin vastaavanlaisesta listautuneesta asiakkaasta, ja sillä pitää pärjätä. Ja näiden jättien pitää vielä siipaista siitä päältä voittoa omistajille. Etteivät vaan rupea karsimaan palveluja ja korottamaan maksuja. Korjaantuuko Etelä-Karjalan lääkäripula? Kiireelliseen hoitoon Etelä-Karjalassakin pääsee rivakasti, mutta kiireettömään joutuu jonottamaan, entistä useammin myös yksityisellä puolella. Vaikka silmälääkäripulasta kärsineen Eksoten silmäpolin palvelut tuottaa jo nyt Terveystalo, niin kaihijonot ovat pysyneet siitä huolimatta lain sallimassa maksimipituudessa. Maaseutukunnissa on tarjolla jatkossakin ehkä vain yksi sote-keskuksen ovi, jos sitäkään. Tasan eivät mene valinnanmahdollisuudet. Lue koko uutinen:

