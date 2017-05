Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatran seudulla voi huomenna bongailla amerikanrautoja — ”Hyvällä kelillä 100 autoa ei ole mikään ihmemäärä” Jenkkiautoja on taas huomenna liikenteessä Imatran seudulla, kun Roudari Ruisinki järjestää harrasteautoilijoille perinteisen kruisailutapahtuman Imatran seudulla. Kokoontuminen on kello 18 Korvenkannan Nesteellä, josta kulkue jatkaa Vuoksenniskan kautta kohti Rautjärven Asemanseutua. Matkan päätepiste on Alppimaja Ruokolahdella. — Ohjelmassa on rentoa yhdessäoloa ja lähimaisemien katselua, kertoo imatralainen jenkkiautoharrastaja Vesa Hellman. Viime vuonna tapahtumaan osallistui Hellmanin mukaan 60—70 harrasteautoilijaa. Autokannan kokoon suhteutettuna se on kohtuullisen paljon. — Tuskin ammun kovin paljon yläkanttiin, jos sanon Imatran seudulla olevan 150—200 jenkkiautoharrastajaa. Toki myös Lappeenrannasta on liikehdintää tänne päin. — Ulkoilmatapahtumassa paljon riippuu kuitenkin säästä. Jos sataa, niin 40 autoa on ihan ok suoritus. Hyvällä kelillä 100 autoa ei ole mikään ihmemäärä. Ruisailua -tapahtuma huipentuu Alppimajassa Jimmy & the Rockersin keikkaan. Bändi aloittaa soittamisen huomenna kello 22. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/19/Imatran%20seudulla%20voi%20huomenna%20bongailla%20amerikanrautoja%20%E2%80%94%20%E2%80%9DHyv%C3%A4ll%C3%A4%20kelill%C3%A4%20100%20autoa%20ei%20ole%20mik%C3%A4%C3%A4n%20ihmem%C3%A4%C3%A4r%C3%A4%E2%80%9D/2017522276440/4