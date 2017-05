Uutinen

Etelä-Saimaa: Hanna Lehtovaaran ja Salla Valkosen uima-asut valmistuvat merestä kerätystä muovijätteestä — "Emme ikinä olisi uskoneet, että tuotteet viedään käsistä" Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa opiskelleet Hanna Lehtovaara, 28, ja Salla Valkonen, 26, tekevät merestä kerätystä muovijätteestä uima-asuja. Kaksikon molempien mallistojen kaikki erät ovat myyneet loppuun. Uuden Lanai -malliston ensimmäinen erä lanseerattiin 12. huhtikuuta ennakkomyyntiin, eikä sitä ole enää saatavilla. Ekouima-asujen suosio yllätti suunnittelijat. — Jokaisen erän lanseeraaminen jännittää meitä hirveästi. Uskomme omiin tuotteisiimme enemmän kuin mihinkään muuhun, mutta emme ikinä olisi uskoneet, että tuotteet viedään käsistä näin uskomattomalla vauhdilla, Valkonen kertoo. Keväällä ilmestyneestä mallistosta tehtiin sekä määriltään että malleiltaan kattavampi, jotta se vastaisi paremmin kysyntään. Naiset lanseerasivat ensimmäisen mallistonsa heinäkuussa 2016. Sen jälkeen yritys on jatkanut kasvuaan. Idea ekologisista uima-asuista syntyi, kun naiset surffasivat paljon yhteisillä reissuillaan, ja huomasivat yhä useammin kauhovansa muoviroskan keskellä. Myös aktiiviseen elämäntyyliin sopivien trendikkäiden bikinien valikoima oli kaksikon mielestä heikko. Kun Lehtovaara ja Valkonen kuulivat ekologisesta nylon-kankaasta, oli selvää, että heidän mallistonsa vaatteet tehdään siitä. Uima-asujen kangas on valmistettu sekalaisesta mereen joutuneesta muoviroskasta kuten muovipulloista ja kalaverkoista. Uima-asut valmistetaan italialaisesta ekonylonista Indonesiassa. Naisille tutut ompelijat valmistavat uima-asut käsitöinä. — Tärkein arvomme on luonnon ja ihmisten hyvinvoinnin huomioonottaminen kaikessa toiminnassamme. Monipuolinen osaaminen, tasa-arvo ja yhteinen vastuu kantaa koko yritystämme, Lehtovaara sanoo. Naiset toivovatkin, että jos uima-asuista haluaa joskus eroon, ne kierrätettäisiin tai annettaisiin vaikka kaverille. Lehtovaara ja Valkonen opiskelivat yhdessä vaatesuunnittelua Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa. Kaksikko lähti yhdessä työharjoitteluun Indonesiaan, jossa ajatus omasta vaatemallistosta lähti kytemään. — Molemmilla oli pitkään ollut sama unelma: perustaa joskus oma vaatemerkki. Siitä unelmasta Halla Halla -merkki syntyi. Ajatus bikinimallistosta syntyi myös puhtaasta käyttötarpeesta, Lehtovaara kertoo. Molemmat naisista ovat päätoimisia yrittäjiä, mutta vielä Halla Halla ei elätä naisia kokonaan. Halla Hallan suurin asiakaskunta on tällä hetkellä Suomessa, mutta suomalaiskaksikon uima-asuja tilataan ympäri maailmaa. Sekä Lehtovaaran että Valkosen mukaan on mahdollista, että jonain päivänä tuotteita myytäisiin kivijalkakaupoissa tai jälleenmyyjien toimesta. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/19/Hanna%20Lehtovaaran%20ja%20Salla%20Valkosen%20uima-asut%20valmistuvat%20merest%C3%A4%20ker%C3%A4tyst%C3%A4%20muovij%C3%A4tteest%C3%A4%20%E2%80%94%20%22Emme%20ikin%C3%A4%20olisi%20uskoneet%2C%20ett%C3%A4%20tuotteet%20vied%C3%A4%C3%A4n%20k%C3%A4sist%C3%A4%22/2017522268838/4