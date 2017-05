Uutinen

Etelä-Saimaa: GTK etsii lujan murskeen ja rakennuskiven raaka-ainetta Kaakkois-Suomen kallioista — ”Ympäristöltään herkille alueille ei mennä” Geologian tutkimuskeskus (GTK) kartoittaa Kaakkois-Suomen kallioita kolmevuotisessa projektissa. Siinä etsitään kallioalueita, jotka soveltuvat laadukkaan kalliomurskeen raaka-aineeksi. Samalla arvioidaan kohteiden soveltuvuus rakennuskiveksi. — Projektissa tutkitaan yhteensä 750 kallioaluetta Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueella. Määrä jakaantuu jokseenkin tasan maakuntien kesken, kertoo yksikön päällikkö Akseli Torppa GTK:sta. Tarkoituksena on tuottaa näkemys maakuntien kiviainesvarannoista alan teollisuuden ja yhdyskuntarakentamisen tarpeisiin. Hyödyntämiseen otolliset kohteet loisivat uutta yritystoimintaa ja lyhentäisivät murskeen kuljetusmatkoja. — Murskeiden käyttöä tarvitaan jatkuvasti, jotta saadaan pidettyä infra kunnossa, Torppa muistuttaa. Rapakivigraniitista ei tule laatumursketta Kaakkois-Suomen kallioita on vanhastaankin kaluttu jatkuvasti, etenkin Ylämaan suunnalla on paljon kiviteollisuutta. — Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson eteläosissa on maailman mittakaavassakin poikkeuksellisen laaja alue rapakivigraniittia. Se on haluttua rakennus- ja muotokiveksi, mutta vaativaan murskekäyttöön se ei ole ominaisuuksiensa puolesta parasta, Torppa sanoo. GTK:n geologi Paavo Härmä täsmentää: — Esimerkiksi teiden pohjaan sopivaa mursketta saa kalliosta joka paikassa, mutta asvalttipintaan tarvitaan kovempaa kiveä. Paras kallio lujaan murskeeseen on hyvin hienorakenteinen graniitti. Sitä etsitään nyt Kaakkois-Suomen karkearakeisen eli rapakivigraniitin alueilta. Projektin maastotyöt ovat alkaneet Virolahdella. — Kallioperä muuttuu Lappeenrannan ja Imatran seudulla. Sinne ehditään projektin toisena tai kolmantena vuonna, Härmä kertoo. Etsinnässä ei mennä herkille kallioalueille Projektin pohjatietona ovat muun muassa GTK:n tekemät kallioperän kartoitusaineistot. — Niistä pystytään rajaamaan potentiaalisia alueita, Akseli Torppa sanoo. Etsinnästä rajataan pois luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet ja muut ympäristöltään herkät paikat, Torpan mukaan tietysti myös myös asuinalueiden ja kesämökkien lähialueet. — Ollaan teollisuuden ja ympäristön hankalassa välimaastossa, missä pyritään löytämään kaikkia osapuolia tyydyttävät ratkaisut. GTK toteuttaa Kaakkois-Suomen kivi -projektin kivialan yrityksien kanssa ja pääosin Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen maatalousrahaston rahoituksella. Lue koko uutinen:

