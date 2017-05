Uutinen

Etelä-Saimaa: Etelä-Karjalan kulttuuripalkinnon saanut Virve Niiranen: Kulttuurityö on palojen sytyttämistä Virve Niiranen vastaanottaa vieraansa ruokolahtelaisen emännän perinteiseen arkiasuun sonnustautuneena. Nimestään huolimatta kolttu on korea. Syytä juhlaan onkin. Niiranen sai Suomen kulttuurirahaston Etelä-Karjalan rahaston 10 000 euron kulttuuripalkinnon. Virve Niiranen on ruokolahtelainen kulttuurituottaja ja vuonna 1999 toimintansa aloittaneen Kulttuuripalvelu Kaikun perustaja. Hän on myös hoitanut kulttuurisihteerin tehtäviä eri kunnissa. Tällä hetkellä Kaiku tuottaa kunnallisia kulttuuripalveluja Luumäellä ja yksittäisinä tapahtumina myös muihin Etelä-Karjalan kuntiin. — Olin puulla päähän lyöty, Niiranen kertoo tuntemuksistaan, kun rahasto ilmoitti hänelle tunnustuksesta. Palkitsemisperusteluissa yrittäjää ylistetään kulttuurin kehittämisen palosta ja luovasta yrittämisestä. — Joku toimittaja on kerran sanonut, että kulttuuri-ihmiset ovat kuin palokuntalaisia, aina sammuttamassa paloja siellä täällä. Minun mielestäni olemme enemmän kuin pyromaaneja. Tehtävämme on sytyttää paloja ja toivoa, että liekki kasvaa mahdollisimman isoksi, Niiranen sanoo. Ihmisläheisyyttä kulttuurityöhön Ilman tekemisen paloa ei syntyisi luovuutta. Niiranen on tehnyt kulttuurityötä 21-vuotiaasta lähtien ja ollut monissa vakituisissa viroissa. Hän mietti pitkään, voisiko kulttuurityötä tehdä kunnissa yhä ihmisläheisemmällä tavalla. Ajatus yrittäjyydestä vaati harkintaa. — Isäni oli yrittäjä, joten tiesin millaista yrittäjän elämä on. Se ei tuntunut houkuttelevalta. Vuonna 1963 syntynyt Niiranen on kotoisin Ruokolahden Laamalasta, jossa hänen oma perheensä nykyisin asuu. — Kylällä ei ollut muita ikäisiäni lapsia. Keksiäkseen tekemistä oli käytettävä omaa mielikuvitusta. Kulttuurituottajan tutkinnon Niiranen suoritti vuonna 2003. Luumäelle syntyi pilottimalli Virve ja Jari Niiranen käynnistivät Kulttuuripalvelu Kaikun toiminnan vuoden 2000 alussa. Aluksi Ruokolahden kunta testasi kolmivuotisessa kokeilussa kunnallisten kulttuuripalvelujen tuottamista ostopalveluina. Vuodesta 2005 lähtien Kaiku on tuottanut Luumäen kunnan kulttuuripalveluja. Nykyinen sopimus on katkolla ensi vuonna. Niiranen toivoo, että Luumäellä pilotoitu kulttuuritoimintamalli löisi läpi valtakunnallisesti. — Mallin hyvä puoli on se, että kaikki ei kaadu kolmannen sektorin niskaan. Kolmas sektori, kunnan edustajat ja me toimeksiantajana teemme tiivistä yhteistyötä. Lue koko uutinen:

