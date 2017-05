Uutinen

Etelä-Saimaa: Estradin Taidepöhinä-festari tarjoaa tekemistä lapsiperheille – Illan teatteriesitykset sopivat nuorille ja aikuisille Taidekoulu Estradilla Lappeenrannassa järjestetään Taidepöhinä-festarit viikonloppuna. Tänään perjantaina Estradilla soittavat bändit kello 18—19.30. Launtaina ja sunnuntaina tapahtuma tarjoaa työpajoja ja esityksiä niin lapsiperheille, nuorisolle kuin aikuisille.Aamupäiväksi estradilaiset ovat suunnitelleet lapsille sopivaa ohjelmaa, kuten rytmi, sirkus- ja jongleeraustyöpajoja sekä lastenteatteriesityksiä. Mur mur -orkesterin kanssa lapset pääsevät laulamaan tuttuja lastenlauluja. Maailmanmatkaajat-esityksessä nähdään taidekoulun sirkusosaamista.Ensimmäinen työpaja alkaa aamukymmeneltä. Illan aikana on mahdollisuus saada hyvä käsitys siitä, mitä Estradin teatteriharrastajat ovat lukukauden aikana saaneet aikaan.Senioriteatteri tuo lavalle Peppi Pitkätossun, mutta toisin kuin nimestä saattaisi päätellä, kyseessä ei ole lastennäytelmä. Tässä tulkinnassa Peppi on varttunut 75-vuotiaaksi ja katselee maailmaa pitkän elämänkokemuksen rikastamana. Peppi Pitkätossin esitys alkaa sekä lauantaina että sunnuntaina kello 13.15.Varhaisnuorten Leiri 112 ei ole sekään kepeää hupailua lapsille, vaan kertoo niistä tunnoista, joita lapsuudesta nuoruuteen siirtyminen tuo tullessaan. Opiskelijat ovat itse suunnitelleet näytelmän. Esitys alkaa kumpanakin päivänä kello 14.45.Syventävien opintojen ryhmä tuo lavalle 17 kansalliskirjailijaa. Ryhmän itse käsikirjoittamassa Perkele Post Mortem -teoksessa esitellään tunnettujen kirjailijoiden menneisyyttä, luonteenpiirteitä ja suhteita yllättävällä ja leikillisellä tavalla. Perkele-esitys alkaa lauantaina kello 16.Ensi-iltansa saa lauantaina Minna Canthin Anna-Liisa Estradin sovituksena. Näytelmä kertoo nuoresta Anna-Liisasta, joka vuosia sitten, oltuaan suhteessa perheensä rengin kanssa, ajautui olosuhteiden pakosta tappamaan lapsensa. Vuosien jälkeen menneisyys palaa vaatimaan veronsa. Anna-Liisa esitetään lauantaina kello 18.15 ja sunnuntaina 16.30. Näytöksiä on lisäksi keskiviikkona 24.5. kello 18, perjantaina 26.5. kello 18, lauantaina 27.5 kello 18 ja sunnuntaina 28.5. kello 16. Taidepöhinä-festarit taidekoulu Estradilla 20.—21. toukokuuta kello 10 alkaen. Työpajat ilmaisia. Lue koko uutinen:

