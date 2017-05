Uutinen

Etelä-Saimaa: Emma Aalto kirjoitti viimeisten joukossa ylioppilaaksi Lappeenrannan steinerlukiosta Ylioppilaskirjoitusten tulosten julkistaminen kirvoitti lappeenrantalaisesta Emma Aallosta spontaanin riemunkiljahduksen. Magnan paperit olivat juuri sitä, mitä osattiin odottaa. Eniten työtä teetti pitkä matematiikka, joka oli mieluista mutta myös ajattelua ja aikaa vaativaa. Kirjoituksissa Aalto käytti laskuihin melkein kaikki tarjolla olleet minuutit. — Parhaani tein, mutta en lukulomalla halunnut uuvuttaa itseäni. Halusin pitää tasapainon koulun ja muun elämän välillä. 18-vuotiaan muuhun elämään kuuluvat perheen ja ystävien ohella käsityöt, ruuanlaitto, leivonta ja salsa. Viime mainittua Aalto tanssii sekä soolo- että paritanssina. Pieni koulu piti kaikista huolta Emma Aalto on yksi niistä kahdestatoista, jotka kirjoittivat nyt ylioppilaiksi Lappeenrannan steinerkoulun lukiosta. Kyseessä on koulun abiturienttien viimeinen vuosiluokka. — Tosin jotkut luokkakavereista jättivät osan kirjoituksista syksylle. Steinerpäiväkodin ja -koulun kautta steinerlukioon jatkanut Aalto on harmissaan, kun jatkumo katkeaa nuorempien lasten osalta. Hän kuitenkin uskoo, että steinerlukio palaa vielä Lappeenrantaan. — Oli hirveän tärkeää, kun oli oma luokka, joka tuki kasvamista. Meillä pidettiin huolta jokaisesta, kun taas isossa lukiossa opiskelevana olisi voinut hukkua massaan. Oppiminen taideaineiden ja käsillä tekemisen avulla on tuntunut Aallosta aina luontevalta. Tavallisessa lukiossa taideaineille tuskin olisi annettu yhtä paljon tilaa. Ammattitoiveena puheterapeutti Steinerkoulun opettajan ammatti oli yksi Emma Aallon uravaihtoehdoista, mutta lopulta hän päätti hakea Tampereen yliopistoon. Jos hyvin käy, puheterapeutin ammattiin tähtäävät logopedian opinnot alkavat ensi syksynä. — Puheterapeuttina voin käyttää luovuutta ja suunnitella itse työtäni. Lisäksi alalla riittää töitä. Ylioppilastutkintoaan Aalto aikoo juhlia perheen, sukulaisten ja ystävien kanssa. Luvassa ovat mukavat puutarhajuhlat kotona Mäntylässä. — Vanhojentansseihin tein puvun itse, mutta ylioppilasmekon ostin valmiina. Se on vaaleanpunainen, kuten on juhliin tilattu kakkukin. Lue koko uutinen:

