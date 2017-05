Uutinen

Etelä-Saimaa: Eksote kaavailee sote-keskusta kaupungin ytimeen, haastaa mehiläiset ja terveystalot valinnanvapaudessa Suunnitelma siirtää Armilan terveysasema Kahilanniemeen saattaa muuttua. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote selvittää pika-aikataululla mahdollisuutta perustaa oma sote-keskus Lappeenrannan keskustaan. Eksote tavoittelee ykköspaikkaa kilpailussa asiakkaista valinnanvapausuudistuksessa. — Entä, jos meillä olisikin keskustassa uusi moderni sekä työterveys- että sote-keskuspalveluja tarjoava yksikkö, sanoo Eksoten hallituksen puheenjohtaja Marja-Liisa Vesterinen (sd.). Vesterinen toteaa, että Eksote on uudessa kilpailutilanteessa. Uudistuksen jälkeen asiakkaat voivat listautua haluamaansa sote-keskukseen vuodeksi. Keskuksen sijainti saattaa silloin olla ratkaiseva tekijä. Muun muassa Terveystalolla ja Mehiläisellä on jo keskustassa toimipisteet. — Olisi haettava Eksoten ja asiakkaiden kannalta parasta ratkaisua. Kilpailukykyinen paikka sote-keskukselle olisi löydettävä Lappeenrannan lisäksi Imatran keskustasta. Vesterisen mukaan Eksote ehkä hankkisi vuokratilat. — Missä olisi sellainen tontti ja rakennuttaja, jonka haluaisimme. Vesterisen mukaan nyt on viimeinen hetki päättää, mennäänkö nykyisillä suunnitelmilla tai eletäänkö muutoksessa mukana. Sijainnilla suuri merkitys listautujille Eksoten toimitusjohtaja Pentti Itkonen huomauttaa, että Armilan terveysaseman siirtoa Kahilanniemeen olisi aikanaan harkittu eri tavalla, jos olisi tiedetty sote-uudistuksen tuomasta markkinatilanteesta. — Sijainnilla on kuitenkin erittäin suuri merkitys, kun asiakkaat aikanaan ryhtyvät listautumaan valitsemaansa sote-keskukseen. Itkosen mukaan ensi syksynä jo olisi päätettävä, valitaanko keskusta sote-keskuksen paikaksi. Näin valmista ehtisi tulla valinnanvapauden alkuun. Eksoten hallituksen strategiajaosto käsittelee vielä keskusteluasteella olevaa sote-keskusasiaa toukokuun lopulla. Eksoten nykyisen hallituksen viimeinen kokous on kesäkuussa. Vesterisen mukaan nykyinen hallitus päättää, antaako se virkamiehille mandaatin valmistella uutta keskustan sote-keskusta. — Ratkaisut tehdään reippaalla aikataululla. Dynaaminen Eksote on tarvittaessa valmis muuttamaan suunnitelmiaan. Joka tapauksessa Armilan sairaalan ja terveysaseman alue vapautuu suunnitelman mukaan vuoteen 2022 mennessä Lappeenrannan kaupungille kaavoitettavaksi esimerkiksi asumiseen. Vaikuttaa A-torniin, muttei K-sairaalaan Keskussairaalan viereen on jo noussut harjakorkeuteen uusi K-sairaala. Sinne siirtyy toimintoja muun muassa nykyisestä keskussairaalan A-tornista. Armilan terveysaseman toimintojen olisi taas tarkoitus siirtyä peruskorjattuun A-torniin. — Päätettiin terveysasemasta mitä tahansa, K-sairaalaan se ei vaikuta, sanoo Eksoten terveys- ja vanhuspalvelujen johtaja Tuula Karhula. Jos terveysasemaa ei tule A-torniin, yksi vaihtoehto olisi siirtää sinne Eksoten hallinto viereisestä Ruori-rakennuksesta. Eksoten hallinto on nyt Ruorissa Lappeenrannan yritystilan vuokralaisena. Karhulan mukaan terveysasemasuunnitelmien muuttaminen ei ole vielä liian myöhäistä. — Tornin saneerauksesta ei ole vielä tehty saneeraussuunnitelmia eikä investointipäätöksiä. Mitään ei ole menetetty. Eksotella voisi myös olla sote-keskus tai osia siitä sekä keskustassa että sairaalan alueella. Itkosen mielestä julkisille toimijoille jää liian vähän aikaa valmistautua sote-uudistukseen ja markkinoille. — Aikataulu tuo meille vakavan puutteen kilpailussa. Olemme toki jo alkaneet valmistella johtamiskoulutusta ja markkinointistrategiaa sekä näitä toimitilakysymyksiä. On katsottava, missä kannattaa toimia uudessa markkinatilanteessa. Lue koko uutinen:

