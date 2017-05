Uutinen

Etelä-Saimaa: Eetu Ronkainen soittaa tänään Estradin bändipöhinässä, huomenna hän esittelee työtään Lappeenrannan kuvataidekoulussa Sohvaan rojahtanut boheemi miesnelikko on Eetu Ronkaisen, 17, öljyvärimaalauksen aiheena. — Hain taiteilijakuvauksen henkeä. Siinä on meidän bändi Rypsi 2000, Ronkainen kertoo. Työ on Ronkaisen päättötyö Lappeenrannan kuvataidekoulussa. Se on esillä lauantaina avattavassa Meijän suomikuvia -kevätnäyttelyssä. — Aloin suunnitella työtä viime syksynä ja maalasin valmiiksi tänä keväänä, Ronkainen kertoo. Ronkainen ihailee erityisesti Edvard Munchia. Päättötyöhön hän sanoo ammentaneensa kuitenkin enemmän Rembrandtilta. — Jyrkkiä kontrasteja ja tummia alueita. Tähtäimessä taideopinnot Ronkainen tykkäsi piirtää jo ihan pienenä poikana. Kuvataidekoulun hän aloitti 7—8-vuotiaana. Ronkainen asettuu maalaustelineen eteen usein myös kotona. — Kotona maalaamisessa on ongelmana se, kun tulee höyryjä. Hän maalaa etupäässä ihmisiä. — Yhden maiseman maalasin viime vuonna kuvataidekoulussa. Nuorukaisella on takanaan jo yksi yksityisnäyttely. Hänen töitään oli esillä Taipalsaaren kirjastossa viime syksynä. Omaan näyttelyyn Ronkainen oli pystyttänyt suuria kuvia rocktähdistä, kuten Black Sabbathin Ozzy Osboumesta, The Doorsin Jim Morrisonista ja Sielun veljien Ismo Alangosta. Näytillä oli myös rullalauta, johon Ronkainen oli maalannut kaverinsa pyynnöstä norjalaisen black metal -muusikon kuvan. Ronkaisen kädenjälki näkyy myös Lappeenrannan lukioteatterin ja kaupunginteatterin yhteisproduktiossa Nahkatakkinen tyttö. Hän piirsi kuvan musikaalin julisteeseen ja käsiohjelmaan. Lyseon lukion toisluokkalainen suunnittelee jatko-opintoja taidealalla. Ronkainen aikoo lähteä ensin ulkomaille opiskelemaan klassista maalaustaidetta ja hakea sen jälkeen taideyliopistoon. Bassoa omassa bändissä ja Estradilla Musiikkia ja kuvataidetta harrastavalla Ronkaisella on vipinää tänä viikonloppuna. Bassoa soittava nuorukainen esiintyy tänään perjantaina taidekoulu Estradin bändipöhinässä. Taidekoulun kevätnäyttelyn avajaisiin hän sonnustautuu lauantaina. — Soittamisen aloitin vasta lukion alussa. Kaveriporukan bändi Rypsi 2000 treenaa pari kertaa viikossa. Yhtye on jo julkaissut demon musiikkipalvelu Spotifyssä, ja keikkaakin pukkaa. — Soitamme rockia 1960—1970-luvun meiningillä, Ronkainen kuvailee. Taidekoulu Estradilla soittavat bändit tänään perjantaina kello 18—19.30. Meijän suomikuvia -näyttely Lappeenrannan kuvataidekoulussa 20.5.—4.6. ma—pe klo 10–16 sekä la—su klo 11–15. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/19/Eetu%20Ronkainen%20soittaa%20t%C3%A4n%C3%A4%C3%A4n%20Estradin%20b%C3%A4ndip%C3%B6hin%C3%A4ss%C3%A4%2C%20huomenna%20h%C3%A4n%20esittelee%20ty%C3%B6t%C3%A4%C3%A4n%20Lappeenrannan%20kuvataidekoulussa/2017122278025/4