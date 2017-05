Uudet ministerit ilmoittivat sidonnaisuutensa: Maatalousministeri Jari Lepällä pisin lista omaisuutta

Kuva: Markus Jokela HS

Uusista ministereistä maa- ja metsätalousministeri Jari Lepällä (kesk.) on odotetusti pisin lista heiltä vaadituissa sidonnaisuusilmoituksissa. Tosin hän oli kertonut suuren osan sidonnaisuuksistaan jo kansanedustajilta vaadittavassa ilmoituksessa.



Kolmen uuden ministerin, Lepän lisäksi oikeusministeri Antti Häkkäsen ja eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terhon selvitykset sidonnaisuuksista olivat esillä torstaina hallituksen istunnossa.



Leppä aikoo erota osasta luottamustehtävistään, kuten Veikkauksen hallintoneuvoston jäsenyydestä.



Osakkeita hän ilmoittaa omistavansa seuraavasti: 30 Kemiran osaketta, seitsemän Tikkurilan osaketta, 228 Telian osaketta ja 30 Suur-Savon Sähkön osaketta.



Lisäksi hänellä on osuuskunta Tuottajain Maidon osuuksia 1 670 kappaletta ja osuuskunta Metsäliiton osuuksia 1 615,13 euron edestä.



Oman pellon alaksi Leppä ilmoittaa nyt 36 hehtaaria. Hänellä on myös 196 hehtaaria metsää, kolme vuokrattavaa lomamökkiä ja yksi vuokrattava omakotitalo.



Kiinteistöjen hankinta- ja yrityslainojen summaksi Leppä ilmoittaa 650 751 euroa yhdessä puolisonsa kanssa.



Leppä on Pertunmaan kunnanvaltuuston jäsen, mutta kertoo luopuvansa puheenjohtajan tehtävästä kauden loputtua kesäkuussa 2017.



Leppä kertoo, että pidättäytyy ministeriaikanaan hoitamasta vanhoja luottamustehtäviään, kuten osuuskauppa Suur-Savon edustajiston jäsenyyttä.



Veikkauksen hallintoneuvoston lisäksi hän on anonut eroa Etelä-Savon Metsäneuvostosta, Suomen Nuoriso-opiston hallituksesta ja Etelä-Savon maakuntavaltuustosta.



Oikeusministeri Häkkäsen ja eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Terhon sidonnaisuusilmoituksissa on vähemmän mainintoja.



Häkkänen kertoo olevansa Suur-Savon Sähkön hallintoneuvoston jäsen, Mäntyharjun kunnanvaltuuston jäsen ja maakuntavaltuuston puheenjohtaja, josta tehtävästä hän aikoo luopua lähiaikoina. Häkkänen on myös Vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunnassa.



Entuudestaan uusilta ministereiltä oli sidonnaisuusilmoitukset, jotka vaaditaan kansanedustajilta. Ne löytyvät eduskunnan nettisivuilta.

