Uutinen

Etelä-Saimaa: Sijoittajan täytyy ottaa riskiä — katso asiantuntijoiden vinkit! Miten turvata kertynyt varallisuus? Kysyimme sijoitusneuvoja kolmelta asiantuntijalta. Huomioi verotus Jos haet sijoitusneuvoja, käy tapaamisessa lapsen tai luotetun kanssa. Älä tee suuria sijoituspäätöksiä yhdeltä istumalta, vaan ota paperit mukaan ja mieti sekä vertaile. Huomioi verotus salkkua suunnitellessasi — myös verot, jotka mahdolliset perillisesi maksavat. Joskus ”verokuori” kuten vakuutus voi olla kannattava, mutta ei aina. Pyydä laskelmat. Valitse salkullesi riskitaso, jonka kanssa voit elää ilman hermoilua. Jonkin verran riskiä täytyy kuitenkin ottaa, jotta voittaa inflaation, mikä on vähimmäistavoite sijoittamisessa. Vinkit antoi rahastotutkimusyhtiö Morningstarin rahastoanalyytikko Matias Möttölä. Muista hajautus Mieti, miten paljon riskiä haluat ja pystyt ottamaan ja millaista tuottoa tavoittelet. Suora osakesijoittaminen on riskiä sietävälle kulutehokas vaihtoehto. Rahastot taas ovat kätevä vaihtoehto sellaiselle, joka ei halua itse perehtyä yksittäisiin yhtiöihin. Rahastojen kuluissa on todella suuria eroja. Passiiviset indeksirahastot ovat yleensä halvimmasta päästä. Kulujen ja verojen näkökulmasta passiivinen omistaminen tulee halvimmaksi eli että sijoituskohteita ei jatkuvasti vaihdeta. Kuluja minimoivan sijoittajan kannattaa keskittyä kohtalaisen yksinkertaisiin tuotteisiin. Muista hajautus! Se on rahastojen etu. Nyt kun osakekurssit ovat nousseet jo pitkään, saattaisin pohtia myös ajallista hajautusta. Eli että nyt sijoittaisi osan varoista ja katsoisi sen jälkeen hetken, mihin maailma on menossa. Vinkit antoi kauppatieteiden tohtori Marika Salo Vaasan yliopistosta. Lyhyt vai pitkä aikajänne Pohdi sijoitushorisonttisi ja -tavoitteesi. Jos sijoitusjänteesi on pitkä, 60—80 prosenttia sijoituksista korkeamman riskin kohteisiin kuten osakkeisiin. Jos sijoitusjänteesi on lyhyt, suurempi osa sijoituksista matalamman riskin kohteisiin, kuten pankkitalletuksiin ja korkorahastoihin. Kuinka paljon olet valmis tekemään itse? Omatoiminen sijoittaminen esimerkiksi osakkeisiin on mielenkiintoinen harrastus, mutta hyvän ja hajautetun sijoitussalkun saa myös kustannustehokkaiden indeksirahastojen avulla. Kalliita ja monimutkaisia sijoitustuotteita kannattaa välttää. Muista aina hajauttaa sijoitukset. Osakkeissa mielellään 10 eri yhtiötä ja rahastoissa pari kolme. Kaikkea ei tarvitse sijoittaa kerralla, myös ajallinen hajautus on hyvä pitää mielessä. Vinkit antoi toiminnanjohtaja Antti Lahtinen Osakesäästäjien keskusliitosta. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/18/Sijoittajan%20t%C3%A4ytyy%20ottaa%20riski%C3%A4%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89katso%20asiantuntijoiden%20vinkit%21/2017522267049/4