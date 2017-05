Uutinen

Etelä-Saimaa: Saimaan pinta noussee yli 20 senttiä keskikesään mennessä Saimaan pinta ei ennusteen mukaan nouse viime kesän tasolle. Tuolloin vedenpinta oli korkealla ja pantiin kuriin lisäjuoksutuksella. Matalalla järvenpinta ei ole nytkään. Saimaa pysyy ainakin loppukesään saakka hieman tavanomaista korkeammalla. Ennusteen mukaan järvenpinta nousee keskikesään mennessä vähintään kymmenen senttiä ja enintään 40 senttiä nykyistä korkeammalle. Todennäköisin nousu on parikymmentä senttiä, vähän yli. Saimaa on ollut alkuviikolla 11—13 senttiä korkeammalla kuin keskimäärin tähän aikaan vuodesta. Vedenpinta Lauritsalassa on viime päivinä ollut korkeuslukemassa 75,70—75,75 metriä merenpinnan yläpuolella. Lue koko uutinen:

