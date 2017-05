Uutinen

Etelä-Saimaa: Punnitse ja säästä -ketju muuttuu It´s Pure -myymälöiksi, Lappeenranta ja Imatra eivät ole mukana vielä ensimmäisessä aallossa Punnitse ja säästä -ketju muuttaa kappansa It´s Pure -myymälöiksi. Ensimmäinen uuden konseptin mukainen myymälä on avautunut juuri Tampereella, tiedottaa ketju. — Uusissa It´s Pure -myymälöissä keskitytään erityisesti tuotteisiin, joissa ei ole haitallisia teollisia lisäaineita. Uusi toimintatapa mahdollistaa myös täysin pakkauksettoman ostamisen, kertoo toimitusjohtaja Juuso Siro. Myymälöitä uudistetaan jatkossa noin yksi kuukaudessa. Kokonaan uudet It´s Pure -myymälät avautuvat Helsingissä, Turussa, Vaasassa ja Oulussa. Imatralla Punnitse ja säästä toimii Prismassa. — Imatran myymäläkin uudistetaan niin pian kuin mahdollista. Aikataulua ei ole vielä lyöty lukkoon, kertoo Siro. Lappeenrannassa Punnitse ja säästä toimii kauppakeskus Iso-Kristiinassa. Uuden konseptin suurin muutos on ketjun mukaan zero waste eli pakkaukseton ostaminen. Asiakkaita kannustetaan tuomaan entistä enemmän omat astiansa mukaan ostoksille. Muun muassa luomusmoothiet ostetaan kierrätyspulloissa ja luomupähkinät biohajoavissa pusseissa. Ketjun perustaja Juuso Siro ja sijoittajat ostivat takaisin Punnitse ja säästä -yhtiön marraskuussa 2015. Siro oli myynyt yhtiön vuonna 2012. Vuodelta 2017 odotetaan ketjun mukaan positiivista liiketulosta. Ketju työllistää noin 150 henkeä, joista noin puolet on It’s Pure Oy:n palveluksessa. Punnitse ja säästä -ketjuun kuuluu 30 myymälää, joista kaksi kolmesta toimii franchising-periaatteella. Ketju työllistää yhteensä 150 työntekijää. Lue koko uutinen:

