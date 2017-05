Uutinen

Etelä-Saimaa: Proomu Päivi korjataan alkuperäiseen asuunsa ja siitä tulee höyrylaivan halkovarasto Espoolaisten Paavo ja Anne Pakkasen nykyinen vapaa-ajan harrastus löytyy Lappeenrannasta. He kunnostavat Päivi-proomua Saimaa-kelpoiseksi entisellä Vapon telakalla Lauritsalassa. Paavo Pakkanen arvioi, että alus saadaan vesille vielä tämän kesän aikana. Proomu Päivi kunnostetaan halkovarastoksi Pakkasten omistaman höyrylaiva Halla XVII:n kylkeen. Höyrylaivan kotisatama on Pakkasten kesäpaikassa Ristiinassa, mutta proomun kotisatamaa ei ole vielä päätetty. — Se on varmaa, että höyrylaiva ja proomu pysyvät Saimaalla. Päivi kunnostetaan alkuperäiseen asuunsa. Alus on monen ohikulkijan silmissä näyttänyt loputtomalta työmaalta, mutta se on Pakkasen mukaan paljon paremmassa kunnossa kuin miltä näyttää. Lue koko uutinen:

