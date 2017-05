Uutinen

Etelä-Saimaa: Penttiläntietä Joutsenossa korjataan, mutta paraneeko turvallisuus? Kuorma-autoliikenne on ärsyttänyt Penttiläntien varrella asuvia viime viikkoina poikkeuksellisen vähän. Ylimääräiset hidasteet siedetään, kun Joutsenon keskustan ja Leppälän välistä tieosuutta laitetaan lopultakin kuntoon. Penttiläntien eli maantie 3932:n päällystetty osuus oli päässyt luvattoman huonoon kuntoon millä tahansa mittarilla arvioituna. Silti tien korjaaminen tuli mahdolliseksi vasta valtion korjausvelkaohjelman kautta saadulla rahoituksella. Kuluvana keväänä Penttiläntien ja sen liittymien heikkokuntoiset rummut on uusittu ja kuivatuksen toimivuus tarkistettu. Ojien perkuuta tehdään parhaillaan, eikä uutta päällystettäkään tarvitse pitkään odottaa. Päällystyskoneiden on määrä aloittaa urakkansa ensi viikolla. Korjausten jälkeenkään Penttiläntietä ei voi kutsua mallitieksi. Peltojen ja taloryhmien keskellä kiemurteleva väylä on huomattavan kapea ja mutkainen. Liikennettä maaseututiellä on yllättävän paljon. Henkilöautojen, kuorma-autojen ja tukkirekkojen seassa polkupyöräilijät ja jalankulkijat yrittävät joten kuten selvitä eteenpäin. — Liikenne on kasvanut viime vuosina. Voi, kun etenkin raskas liikenne muistaisi, että tiellä on 60 kilometrin tuntinopeusrajoitus, Eero Porali toteaa. Nopeusrajoitus saatiin 1990-luvulla kaikkein pahimman tapahduttua. Vuoden sisällä Penttiläntiellä sattui kaksi kuolemaan johtanutta liikenneonnettomuutta. — Ihan viime aikoina ei ole ollut onnettomuuksia, vaikka tien varrella on paljon asutusta, Leena Frosti kertoo. Tien vaarallisuuden takia Ravattilan koulun oppilaat eivät saa koskaan poistua pihasta ilman aikuisen lupaa. Tien varrella asuvat lapset käyttävät turvallisuussyistä koulukyytiä, vaikkei viiden kilometrin koulumatkaraja ylittyisikään. — Koulun lähellä on pieni pätkä pyörätietä, mutta piennar saisi olla leveämpi, Ravattilan koulun rehtori Anna-Maria Kukkonen arvioi. Kevyen liikenteen väylästä on Penttiläntien suunnalla puhuttu vuosia. Tehtiin liikennesuunnitelma ja varattiin rahaa maanlunastuksiin, mutta hanke kaatui maanomistajan vastustukseen. — Jos joskus saadaan rahaa tähän hankkeeseen, suunnitelma joutuu uuteen tarkasteluun. Sen voin sanoa varmasti, ettei Penttiläntielle tule lähivuosina pyörätietä, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen aluevastaava Sakari Häyhä toteaa. Penttiläntien korjaukset sijoittuvat 12 kilometrin osuudelle välillä Joutseno — Leppälä. Korjaustyön kustannusarvio on 700 000 euroa. Päällystystyöt alkavat viikolla 21 ja jatkuvat noin kolmen viikon ajan. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/18/Penttil%C3%A4ntiet%C3%A4%20Joutsenossa%20korjataan%2C%20mutta%20paraneeko%20turvallisuus/2017122266804/4