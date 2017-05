Oikotietä hyvinvoiviin aivoihin ei ole — aivot tarvitsevat monipuolista ravintoa, liikuntaa, musiikkia ja lepoa

Kuva: All Over Press

Kiireinen elämä kuormittaa aivoja. Aivojen virkistämiseksi ja rentouttamiseksi sekä keskittymiskyvyn ja muistin parantamiseksi on kehitetty monenlaisia harjoituksia. On liikettä hyödyntävää aivojumppaa, on aivobicia, jossa luetellaan lukusarjoja, on verkossa tehtäviä älyharjoituksia ja muistipelejä.

— Erilaiset harjoitukset ja älypähkinät ovat varmasti hyvin hyödyllisiä aivoille, mutta on vaikea tieteellisesti todistaa yksittäisten harjoitusten täsmällisiä hyötyjä muihin harjoituksiin verrattuna, huomauttaa aivotutkija Minna Huotilainen Helsingin yliopistosta.

Oikotietä hyvinvoiviin avioihin ei ole. Vaikka tylsältä kuulostaakin, niin tehokkainta aivojumppaa ovat terveelliset elämäntavat. On liikuttava ja nukuttava riittävästi, syötävä terveellisesti sekä vältettävä stressiä, kiirettä ja päihteitä.

— Uni on aivoille erityisen tärkeää, sillä nukkuessa aivot palautuvat. Jos ei saa riittävästi unta, muistiin ja tunteiden tasapainottamiseen liittyvät tehtävät jäävät puutteellisesti hoidetuiksi, Huotilainen toteaa.

Muutama valvottu yö ei vielä haittaa. Jos valvominen tai uniongelmat jatkuvat, muutokset aivoissa voivat olla dramaattisia ja näkyä muun muassa muistiongelmina ja masennusoireina.

Aivoja ravitsee monipuolinen ruokavalio.

— Aivot ovat kuin kemiantehdas, jossa valmistetaan koko ajan välittäjäaineita. Monipuolisten kasvisten lisäksi kasvi- ja kalarasvat ovat tärkeitä, koska aivoissamme on paljon rasvaa.

Liikunnan positiiviset vaikutukset aivoihin on havaittu monissa tutkimuksissa. Liikunta parantaa tarkkaavuuden säätelyä ja muistitoimintoja. Liikunta suojaa myös muistisairauksilta.

— Passiivinen elämäntapa ja liikkumattomuus ovat aivoille pahasta. Verenkierto, myös aivojen verenkierto, heikkenee, jos ihminen ei liiku. Lisäksi aivojemme luonnollinen tila on se, että olemme liikkeessä.

Liikunnan lisäksi musiikin on todettu olevan varsinainen aivojen supervoima. Musiikki stimuloi tunteisiin, motoriikkaan ja kognitioon liittyviä alueita. Tutkimusten mukaan soittaminen ja laulaminen kehittävät laaja-alaisesti tarkkaavaisuutta ja keskittymiskykyä kaikenikäisillä.

Toimiakseen tehokkaasti aivojen on annettava palautua. Aivojen akut latautuvat nukkuessa, mutta se ei vielä riitä, vaan palauttavaa tekemistä pitäisi olla myös työpäivän jälkeen.

— Aivot eivät palaudu kovin tehokkaasti, jos rojahtaa sohvalle katsomaan televisiota, vaan aivoja on käytettävä. Kun väsyneenä raahautuu vaikkapa kuoroharjoituksiin, huomaakin yllättäen, että pää ja kroppa virkoavat, Huotilainen mainitsee.

Se, mistä kenenkin aivot tykkäävät, on hyvin yksilöllistä ja voi myös muuttua iän myötä. Huotilainen kannustaa etsimään asioita, jotka tuntuvat hyvältä.

— Silloin, kun ihminen innostuu jostakin, hän on oikeiden asioiden parissa.

Jatkuva tietotulva, jossa nykyisin elämme, rasittaa aivoja. Psykologian tohtorikoulutettava ja aivojen toimintaa ja kehitystä tutkiva Mona Moisala Helsingin yliopistosta kannustaa karsimaan ympäristöstä häiriötekijöitä, jotta aivot saisivat aikaa ja tilaa rauhoittua.

— Pidä paastoa sosiaalisesta mediasta, menee luontoon kävelemään, ota kiireen keskellä itsellesi hetki aikaa ja hengitä syvään.

Itsensä rauhoittaminen tietoisella läsnäololla tai meditaatiolla edistää tutkitusti psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia ja aktivoi aivoja erilaisella tavalla kuin ajattelu.

— Tutkimusten mukaan jo kahdeksan viikon päivittäinen meditaatio kasvatti muun muassa aivojen hippokampusta eli sitä aluetta, joka on muistin kannalta tärkeä, Moisala mainitsee.