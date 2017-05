Uutinen

Etelä-Saimaa: Me ollaan vesisankareita kaikki! Hengenpelastus on tärkeintä, mutta myös aika kivaa Skinnarilan koulun 4B-luokkalainen Vilma Särkikoski harjoitteli torstaina hengenpelastusta Vesisankarit-tapahtumassa Lappeenrannan uimahallissa. — Se on tärkeintä ja aika kivaa. Oppii pelastamaan ihmisiä, Vilma kertoi tehtävärastilla. Omaa uimataitoaan hän kuvasi ihan hyväksi, vaikka sitä voisi vielä parantaakin. — Joskus käyn uimahallissa, en kamalan usein, mutta kesällä käyn rannalla aika usein. Omasta mielestäni olen hyvä sukeltamisessa. Se on kivaa. Pääsee veden alle. Toisen kerran Lappeenrannassa vierailleen koululiikuntaliiton Vesisankarit-kiertueen tavoitteena on kannustaa alakoululaisia ja heidän opettajiaan heräämään saapuvaan kesään. Kiertuetta on ollut järjestämässä myös uimaopetus- ja hengenpelastusliitto. Paikalliset järjestäjätkin ovat tapahtumissa isossa roolissa. — Tavoitteena on saada koululaisille vesielementti ja sen turvallisuuteen liittyvät asiat tutuiksi, kertoi Tiina Ala-Nikkola Lappeenrannan tapahtuman järjestäjiin kuuluneesta urheiluseura Wireestä. Hänen mukaansa vesi on sinänsä tuttu elementti kaikille lapsille. — Uinti kuuluu koulujen opetussuunnitelmaan, mutta uimataito saisi olla vieläkin parempi. Varsinkin täällä Lappeenrannassa, koska Saimaa on ihan tuossa vieressä. Etenkin avovedessä riskit nousevat heti korkeammiksi. Uimataidon kehittämisessä Ala-Nikkola kannustaa omatoimisuuteen. — Omatoimista uintia ei ehkä ole tänä päivänä niin paljon kuin ennen. Ehkä se on yksi tekijä, joka vähentää uimataitoa. Luulen, että vanhemmatkin ovat nykyään varovaisempia. He eivät ehkä päästä lapsia samalla tavalla uimaan keskenään. Mutta sitähän se uinti vaatii, paljon harjoittelua. Uimahallissa vesisankareille oli neljä tehtävärastia. Pelastusliivirastilla opeteltiin, kuinka liivi puetaan oikeaoppisesti. Vedenvaraan joutunutta pelastettiin apuvälineen avulla. Sukellusrastilla harjoiteltiin maskin ja snorkkelin käyttöä. Hyppyaltaalla opeteltiin pelastushyppyä ja -uintia uhrin luo. Urheilutalossa oli toiset neljä tehtävärastia: kaksi SPR:n ensiapurastia, soutajien kuivaharjoittelurasti ja uimarien ketteryysrata. — Yhdistämme vesiturvallisuuteen myös lajeja, joita vedessä voi harrastaa. Lasten liikunnallisuuden lisääminen on tässä se toinen puoli. Sekin on hyvin tärkeä ja ajankohtainen asia, Ala-Nikkola totesi. Lappeenrannassa Vesisankarit-tapahtuman osanottajajoukkoa jouduttiin hieman pienentämään viime vuodesta, koska silloin aikataulut menivät liian tiukoiksi. Mukana oli silti 16 luokkaa ja yhteensä 330 henkeä kaupungin alakouluista. Ensi viikolla Vesisankarit-tapahtuma vierailee Imatralla. Lue koko uutinen:

