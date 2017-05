Uutinen

Etelä-Saimaa: Marko Ek haluaa Lappeenrantaan uuden jäähallin – Hallin sulkeminen remontin ajaksi ei käy: ”Jos se valitaan, Liiga-SaiPaa ei ole enää olemassa” Lappeenrannan jäähallin kattorakenteiden kuntoselvityksessä esitellään kolme päävaihtoehtoa hallin korjaamiseksi. Kaksi niistä on mahdollista tehdä jääkiekon sarjatauon aikana. Selvityksen on tehnyt Pöyry Finland. Laajin kattoremontti sulkisi hallin yhden liigakauden ajaksi. Liiga-SaiPan toimitusjohtaja Marko Ekin mukaan se ei voi olla vaihtoehto. — Jos se valitaan, Liiga-SaiPaa ei ole enää olemassa. Paras vaihtoehto on se, että rakennetaan uusi halli. Kisapuiston jäähalli on valmistunut vuonna 1972. Aiemmat saneeraukset ovat nostaneet kattorakenteiden painoa. Nykynormien mukaan kattoristikoiden todennäköinen suunniteltu käyttöikä on 50 vuotta, joten hallin kattorakenteiden elinkaari tulee päätökseen vuonna 2022. Lue koko uutinen:

