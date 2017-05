Uutinen

Etelä-Saimaa: Kolumni: Tulos tai ulos – ”Jos puolustaminen ei muutu ronskimmaksi, on aivan sama, kumman maalivahdin laittaa tolppien väliin” Leijonien alkusarjataival oli sellaista tarpomista, että puolivälieräpaikka tuntuu mukavalta bonukselta. Tavallisesti se on ollut kuolemanottelu, joka on ratkaissut, menivätkö kisat hyvin vai huonosti. Voittaja jatkaa mitalipeleihin, häviäjä lähtee kotiin. Suomi on selviytynyt puolivälieriin joka kerta sen jälkeen, kun pudotuspelit tulivat jääkiekon MM-kisojen ohjelmaan vuonna 1992. Historiallisen heikko sijoitus on edelleen mahdollinen, mutta ei kovin todennäköinen. Suomen tappion lisäksi se vaatisi Saksan voittoa Kanadasta. Tuolloin Leijonat jäisi kahdeksanneksi. Edellisen kerran Suomi on ollut MM-kisoissa tai olympialaisissa seitsemän parhaan ulkopuolella vuonna 1955, eli peräti 62 vuotta sitten. Alkusarjassa tahkottiin seitsemän peliä. Suomi sykki peli-iloa yhteensä noin ottelun verran: avauserän Valko-Venäjää vastaan ja Sveitsi-ottelun kaksi viimeistä erää ja jatkoajan. Puolivälieräjoukkueista Suomi on laskenut toiseksi eniten maaleja. Toisen lohkon nelonen Saksa on päästänyt yhden enemmän, muut paljon vähemmän. Erikoistilanteissa Suomi on heikoin. Jäähyjä Leijonat otti alkusarjassa eniten. Vastustajat juhlivat Suomen maalin edustalla. Jos puolustaminen ei muutu ronskimmaksi, on aivan sama, kumman maalivahdin kuolemanotteluun laittaa tolppien väliin, Joonas Korpisalon vai Harri Säterin. Leijonien puolivälierävastustaja Yhdysvallat on keski-iältään hyvin nuori, mutta pelillisesti hyvin samantyylinen yhdistelmä kuin Kanada: suoraviivainen, taitava ja hyvin luisteleva. Alkusarjan päättäneessä Kanada-ottelussa Suomen henkiset akut vaikuttivat tyhjiltä. Ne on syytä ladata nopeasti, sillä muuten omassa kenttäpäädyssä pyörii tänään sellainen kiekkokaruselli, ettei paremmasta väliä. Leijonien onni on se, että yksittäisessä ottelussa sattumille on eniten sijaa. Puolivälieräottelu Suomi—USA alkaa torstaina kello 17.15. Kalle Sipiläinen @esaimaa.fi Kirjoittaja on Etelä-Saimaan urheilutoimittaja. Lue koko uutinen:

