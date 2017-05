Uutinen

Etelä-Saimaa: Kiinalaisia kiinnostava kolmiyhteys: ruoka, turismi ja cleantech Liu Shaomin, kiinalaisen Guangyuan Cityn apulaiskaupunginjohtaja on parhaillaan Lappeenrannan Rauhassa Kiina-Eurooppa-Venäjä-yhteistyöseminaarin tiimoilta. Seminaarin tarkoituksena on syventää maiden välisiä elinkeinoelämän kontakteja ja lisätä matkailua Etelä-Karjalaan. Liu nostaa esille kolme asiaa, jotka kiinnostavat kiinalaisia Etelä-Karjalassa. Ruoka Ykkösenä on ruoka, etenkin terveysvaikutteinen ruoka. — Kiinassa panostetaan entistä enemmän terveelliseen elämään ja elämän pidentämiseen, hän toteaa. Etelä-Karjalan vierailullaan Liu ihastui esimerkiksi Kaskein Marjan tuotteisiin. — Eri marjojen ravintoarvot kiinnostavat kiinalaisia. He ovat hyvin tietoisia esimerkiksi siitä, että suomalaisen villimustikan arvot päihittävät heillä kasvavan pensasmustikan, toteaa Mikko Kaipia, Kaskein Marjan operatiivinen johtaja. Matkailu Toinen Liuta kiinnostava asia on matkailu. — Lappeenrannan seutu on paratiisi turisteille. Seniorit voisivat tulla tänne lomalle työuransa jälkeen, hän maalailee. Kiinalaiset nousivat viime vuonna Suomen viidenneksi tärkeimmäksi matkailijaryhmäksi, kertoo Visit Finlandin projektipäällikkö Anne Lind. Suurin osa kiinalaismatkailijoista suuntaa edelleen Lappiin ja Helsinkiin. Etelä-Karjaassa heidän määränsä on numeraalisesti pieni, mutta kasvuprosentti on valtava, sanoo Gosaimaan markkinointivastaava Suvi Ahola. Gosaimaan väkeä osallistuu tänä vuonna ensimmäistä kertaa Visit Finlandin järjestämälle markkinointimatkalle Kiinaan. Sen väki tarjoaa kiinalaisille matkanjärjestäjille viittä matkailupakettia. Niistä yksi keskittyy luontoon ja hyvinvointiin, toinen kulttuuriin ja kolmas Pietari — Saimaa-yhteyteen. Neljäs on tarkoitettu esimerkiksi lapsille ja keskittyy leireihin ja urheiluun. Esimerkiksi Imatra Base Campille on tullut kesälle ja syksylle useita tarjouspyyntöjä 10 — 16-vuotiaiden kiinalaislasten leirikouluista, kertoo Jaakko Jäppinen. Viides paketti on tarkoitettu työmatkalaisille ja keskittyy teknologiaan. Kiinalaisia kiinnostavat esimerkiksi suomalaisten vanhustenhoito- ja koulutusratkaisut. Puhdas teknologia Kolmas kiinalaisia innostava asia on cleantech, puhdas teknologia. — Kotikaupunkini on juuri rakentamassa paljon uusiutuvaan energiaan keskittyvää teollisuutta. Lisäksi meidän täytyy oppia esimerkiksi roskanpolttoon ja kunnalliseen vesienkäsittelyyn liittyvää teknologiaa. Puhtaassa teknologiassa kiinalaisia kiinnostavat etenkin uusiutuviin energiamuotoihin, jätteenkäsittelyyn ja ilmanlaatuun liittyvät teknologiat, kertoo myös Ilkka Homanen, Cleantech Finlandin toimialajohtaja. Seminaari Liun toi Rauhaan siellä järjestetty Kiinan, Euroopan ja Venäjän yhteistyöseminaari. Guangyuan Cityn lisäksi seminaariin osallistui edustajia myös Sichuanista ja Xuzhou Citystä. Järjestäjät haluavat syventää elinkeinoelämän kontakteja ja lisätä matkailua. Seminaari järjestettiin osana teollisuuteen ja teknologiaan keskittyä FutureForumia. Lue koko uutinen:

