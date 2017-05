Uutinen

Etelä-Saimaa: Kaukaalta pöllähti, nyt tehdas kokeilee uutta kemikaalia hajua sitomaan UPM:n Kaukaan tehdas Lappeenrannassa on viime viikkoina haissut. Hajupöllähdysten takana lienee biojalostamon koneiden käynnistely ja lietteen käsittely. Tehtaan prosesseissa ei ole tapahtunut mitään normaalista poikkeavaa, mikä aiheuttaisi hajua, sanoo ympäristöpäällikkö Minna Maunus-Tiihonen metsäyhtiö UPM:stä. — Biojalostamolla oli seisokki, ja nyt koneita on käynnistelty, mistä on voinut tulla lyhytkestoista eli muutamien tuntien pituista hajuhaittaa. Tämä haju ei kuitenkaan ole sellainen väkevä kissanpissanhajuinen vaan miedompi. Myös lietteen käsittelystä tulee toisinaan hajua, jos kone ei saa kaikkea lietettä poltettua heti. Maunus-Tiihosen mukaan lietteen käsittelyyn kokeillaan uutta kemikaalia, joka sitoisi hajuja nykyistä paremmin. — Menee parista päivästä viikkoihin, että nähdään, onko siitä apua. Maanantaina asukkaalta tuli yhteydenotto Karhuvuoresta hajuun liittyen, Maunus-Tiihonen kertoo. — Hajua esiintyy useimmin Tirilässä, Karhuvuoressa ja Lauritsalassa, mutta silti Lauritsalasta tulee hyvin vähän kyselyjä. Saamme kuukaudessa 1—3 kyselyä asukkailta, niin tässäkin kuussa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/18/Kaukaalta%20p%C3%B6ll%C3%A4hti%2C%20nyt%20tehdas%20kokeilee%20uutta%20kemikaalia%20hajua%20sitomaan/2017122260996/4