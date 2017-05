Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatran kaupunki uusii venekoppien vuokrasopimukset — ohjeet sopimuksen uusimisesta lähetetään postitse tällä viikolla Imatran kaupunki lähettää tällä viikolla venekoppien omistajille kirjeen, jossa on ohjeet venekoppien vuokrasopimusten uusimisesta. Kyselylomakkeella voi ilmoittaa aikooko jatkaa venekopin vuokraamista vai haluaako irtisanoa vuokrasopimuksen. Kirjeen ohessa on myös tietoa Saimaan rantojen siistimisprojektista ensi kesänä. Imatralla Saimaan rannoilla sijaitsee reilut 200 venekoppia. Kaupunki hallinnoi sekä omilla että Tornator Oy:n mailla sijaitsevien vene­koppien vuokrausta. Imatran kaupunki tiedottaa nettisivuillaan, että kaikkien venekoppien vuokrasopimukset uusitaan, jotta ne saadaan yhdenmukaistettua vastaamaan voimassa olevia säädöksiä. Uudet sopimukset lähetetään postitse allekirjoitettavaksi kesän ja syksyn aikana. Venekopin vuokra­sopimusta ei uusita, mikäli vuokralaisella on maksamattomia venekoppi­vuokria. Kaupungin tiedotteen mukaan Saimaan rannoilla olevien muutamien airokoppien ja veneiden avopaikkojen vuokrasopimukset irtisanotaan. Näissä tapauksissa vuokralaisen tulee poistaa veneensä ja rakennelmansa alueelta. Jatkossa kaupunki ei salli yksittäisten veneiden tai muiden rakennelmien kuin venekoppien pitoa venekoppi­rannoilla. Kaupunki siistii kesän aikana Saimaan rantoja purkamalla huonokuntoisia, vuokraamattomia venekoppeja. Lisäksi tiettyihin paikkoihin sijoitetaan keräyspisteitä, joihin koppien omistajat voivat tuoda kopeista syntynyttä purkujätettä, minkä kaupunki toimittaa edelleen hävitettäväksi. Siistimistyöstä ja keräyspisteistä ilmoitetaan jatkossa kaupungin nettisivuilla. Lue koko uutinen:

