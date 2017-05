Uutinen

Etelä-Saimaa: Etelä-Karjalan rahasto jakoi lähes puolen miljoonan euron edestä apurahoja – Katso mihin apurahansaajat aikovat rahat käyttää Etelä-Karjalan rahasto jakoi lähes puolen miljoonan euron edestä apurahoja paikalliselle taiteelle ja tieteelle. Maakuntarahasto sai 289 hakemusta, joista noin joka kuudes johti myönteiseen päätökseen. Apurahat jaettiin torstai-iltana Imatralla järjestetyssä tilaisuudessa. Suurin summa, eli 40 000 euron kärkiapuraha jaettiin kahden hankkeen kesken. Toisen puolikkaan, 20 000 euroa, saa Etelä-Karjalan taiteilijaseura. Toiset 20 000 euroa myönnettiin Mikko Europaeuksen ja Piia Kaskisen muodostamalle työryhmälle. Gallerialle uudet tilat Etelä-Karjalan taiteilijaseuralla on tällä hetkellä hetkellä tilat Valtakadulla samassa rakennuksessa Lappeenrannan pääkirjaston kanssa. Tilassa sijaitsevat sekä Lappeenrannan taidelainaamo sekä pikkuruinen Galleria 47. — Tavoite olisi, että löytäisimme gallerialle isommat tilat, taitelijaseuran puheenjohtaja Jouko Lempinen sanoo. Lempisen mukaan uusia tiloja on alustavasti jo etsitty, mutta tuloksetta. Paikan pitäisi olla keskeinen, mutta vuokra ei silti saisi kohota pilviin. — Toinen vaihtoehto on, että kehitämme galleriatoimintaa nykyisissä tiloissa. Sen kannalta on tärkeää, että meillä on pätevä, palkattu työntekijä, kuten tällä hetkellä on. Tarinoita 100 vuoden takaa Kansanperinteen tutkija Mikko Europaeus ja etnologi Piia Kaskinen ryhtyvät kokoamaan aineistoa Suomen itsenäistymisvaiheeseen liittyvistä tapahtumista Etelä-Karjalassa. Tavoitteena on arkistojen kätköistä nostaa eri paikkakunnilta esiin kiinnostavia tapahtumia, jotka eivät ole välttämättä yleisesti tunnettuja. Tällaisia voisivat olla esimerkiksi marraskuun yleislakon 1917 levottomuudet Parikkalassa tai kahden viinan salapolttimon hävittäminen Taipalsaaren Solkein kylästä joulukuussa 1917. Aineisto on tarkoitus käsikirjoittaa niin, että sitä voi myöhemmin hyödyntää teatteriesityksen pohjana. Sairanen ja Saimaa Kokovuotisen työskentelyapurahan eli 24 000 euroa sai muun muassa lappeenrantalainen kirjailija Petter Sairanen. Mihin aiheeseen hän aikoo paneutua? — Tietenkin Saimaaseen, Sairanen vastaa. Kirjassaan hän aikoo käsitellä Saimaata monialaisesti yhdistämällä henkilökohtaisia tarinoitaan Saimaan historiaan ja muuhun faktatietoon. Kokovuotisia apurahoja myönnettiin kaikkiaan kuusi: Sairasen lisäksi kuvataiteilija Teemu Heikkiselle, tekniikan tohtori Paula Immoselle ja Nikita Uzhegoville, taloustieteen tohtori Jyrki Savolaiselle sekä yhteiskuntatieteen maisteri Päivimaria Seppäselle. Puolivuotisia apurahoja jaettiin yhdeksän. Lue koko uutinen:

