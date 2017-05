Uutinen

Etelä-Saimaa: EU-komissiossa työskentelevä Aura Salla: "Kiinalainen haluaa valita mihin investoi" Investointirahan vapaa virtaaminen Euroopan unionin ja Kiinan välillä on tämän hetken polttavin asia, toteaa Aura Salla. Hän työskentelee EU-komissiossa ja on kotoisin Lappeenrannasta. — Kiinalainen haluaa valita mihin investoi, hän sanoo. Sallan mukaan kiinalaiset investoijat näkevät Euroopan unionin yhtenä markkina-alueena. Useimmiten he pistävät varojaan isoihin infrahankkeisiin ja perinteisiin kohteisiin, mutta tilannetta halutaan muuttaa. — Euroopan komissio työskentelee sen eteen, että ulkomaiset investoijat löytäisivät meidän pienimmätkin yrityksemme. Hän antaa esimerkiksi EIPP-sivuston, jolla pienikin toimija voi etsiä investoijia kaikkialta maailmasta. — Arkipäivän sovellukset ovat tulevaisuuden tuotteita. Hyvä esimerkki on erään suomalaisen sokeritautia sairastavan opiskelijan kehittämä sovellus, joka näyttää hänen sokeriarvonsa. Lue koko uutinen:

