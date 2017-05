Uutinen

Etelä-Saimaa: Yli 1 300 hevosvoiman hirmukilpuri syntyy joukkueen voimalla — jäljellä vain kaksi vakio-osaa: hammastanko ja rattiakseli Jyrki Repo on toiminut Sami Sivosen kilpailuinsinöörinä Time attack -luokassa vuodesta 2014. Pieni suomalaistiimi on rakentanut huolella yli 1 300 hevosvoiman Audi R8 -ratahirviötä. Sillä he osallistuvat lajin SM-sarjan unlimited-luokan lisäksi maailmanmestaruuskisoihin Australian Sydneyssä lokakuussa. Sivonen, hänen puolisonsa Mervi Pirkkala, Repo ja päämekaanikko Kalle Tyrkkö ovat uurastaneet auton kanssa tunteja laskematta. — Väitän, että tekisimme tätä hommaa yhtä suurella intohimolla, vaikka tarkoituksemme olisi ajaa vain Suomessa. Kilpailuviikonlopun sisällä on niin paljon erilaisia juttuja, joita odottaa, oli kisat sitten Pesämäellä, Zandvoortissa tai tässä tapauksessa Australiassa. Kilpailut rytmittävät vuotta ja pilkkovat arkea, Repo toteaa. Moottoriurheilu on joukkueurheilua, vaikka sitä ei aina sellaiseksi mielletäkään. — Kun rakennetaan pienellä budjetilla ja nikkaroidaan itse auto käsin, mahdollinen menestys on hyvin voimakkaasti kaksitahoista. Paljon on kiinni kuljettajan suorituksesta, mutta vähintään puoliksi siitä, kuinka hyvä se auto on. Auton toiminta on taas tiimistä kiinni. Sivosen tiimin Audi R8 on pitkälti suomalaista käsityötä. Sen pohjana on Saksasta ostettu ratapäiväauto. — Siinä on enää kaksi vakio-osaa: hammastanko ja rattiakseli. Alkuperäinen alumiinirunko jäi, mutta sitäkin tietysti muokkasimme paljon. Lähes kaikki auton osat ovat joko käytettyjä tai itse tehtyjä. — Olen ollut paljon maailmalla, minulla on paljon ystäviä ja tuttuja ympäri maailmaa näissä ympyröissä. Onnistuin sitä kautta haalimaan käytettyjä huippukilpaosia eri kilpatiimeiltä. — Olemme vasta raapineet auton pintaa. Silti olemme rataennätysvauhdissa. Kyllähän se on ollut onnistunut paketti tähän mennessä. Vuosi sitten Repo sääti V1600-luokan kilpuria, jossa oli lopulta 111 hevosvoimaa. Auton omistajat olivat huolissaan siitä, kiinnostaako heidän ajokkinsa säätäminen Repoa, joka oli juuri palannut yli tuhannen hevosvoiman Audin parista. — Suorituksena ne eivät poikenneet toisistaan mitenkään. Minulla oli molemmissa ihan samanlainen draivi päällä. Juttu on se, että yrittää onnistua kulloisenkin tehtävän kanssa mahdollisimman hyvin. Repo kävi paikan päällä jo viime vuoden Sydneyn World Time Attack -kilpailussa. Sivonen tutustui rataan kisaamalla laina-autolla. Kisa veti paikan päälle 32 000 katsojaa. — Australialaiset olivat vilpittömän kiinnostuneita siitä, että nyt tulee jääkarhujen maasta suomalaisia jurottamaan sinne. Audi-projektimme herätti valtavan paljon kohinaa varikolla. Maailman ykköstapahtumaan osallistuminen itse rakennetulla autolla, on tiimille kiehtova haaste. Etenkin, kun tapahtuma järjestetään toisella puolella maapalloa. — Todennäköisesti syke on siellä kovemmin koholla kuin kauden avauksessa Suomessa. Lue koko uutinen:

