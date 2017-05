Uutinen

Etelä-Saimaa: Villiinny keväästä lauantaina — katso luonnon päivän retket ja tapahtumat Etelä-Karjalassa Tulevana viikonloppuna kannattaa varautua luontoretkelle. Etelä-Karjalassa siihen on runsaasti mahdollisuuksia. Opastettuja retkiä ja muita luontotapahtumia järjestetään etenkin lauantaina, jolloin on yksi Suomi 100 -juhlavuoden luonnon päivistä. Villiinny keväästä, kehottaa päivän teema. Lauantaina 20. toukokuuta Haapajärvelle Lappeenrannassa yleisöä kutsutaan seuraamaan kevään etenemistä ja lintuja Haapajärven lintutornille. Siellä on kello 10—14 ympäristötoimen isännöimä tapahtuma, missä jaetaan tietoa myös Haapajärven kunnostuksesta. Siitä kertovat Raija Aura ja Antti Happonen Pisara-hankkeesta. Lintuoppaana on Karri Kuitunen. Lintutornin viereisellä laavulla on kahvitarjoilu ja makkaranpaistoa, joissa on avustajana Haapajärven kyläyhdistys. Hämmänauteensuolle Luontoelämyksiä ja makkaranpaistoa on tarjolla myös Lappeenrannan Hämmänauteensuon laavulla. Siellä on luonnon päivän tapahtuma kello 12—15. Lappeenrannan kaupunki tarjoaa ilmaisen makkaran sadalle ensimmäiselle retkeilijälle, Lappeen Riennon edustajat myyvät lisää. Tapahtumassa voi tutustua Hämmänauteensuon parannettuihin retkeilyvarustuksiin, joita ovat muun muassa alueen luonnosta kertovat opastaulut. Höytiönsuolle Lappeenrannan seudun luonnonsuojeluyhdistys kutsuu yleisöä koolle Konnunsuon lintutornille. Sieltä alkaa kello 10 luontoretki Konnunsuon Höytiönsuolle. Retki kestää noin kaksi tuntia, ja sillä pitää olla saappaat jalassa. Höytiönsuo on yksi luontohelmistä, joita Suomen luonnonsuojeluliitto nimesi Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi kaikkiaan sata eri puolilta maata. Haarikon metsiin Etelä-Karjalan luontohelmiin kuuluu myös Hiitolanjoki-Haarikko, ja senkin osaan on mahdollisuus tutustua lauantaina. Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiirin bussiretki suuntautuu Haarikon alueen metsiin Ruokolahden ja Savonlinnan Punkaharjun rajamaille. Bussi lähtee kello 9 Lappeenrannan Linnoituksen Katariinan torilta, minne paluu on noin kello 17. Bussin kyytiin pitää ilmoittautua viimeistään huomenna torstaina. Tietoa Haarikon retkestä löytyy täältä. Ukonniemeen Imatran Ukonniemessä on kello 10—13 luonnon päivän tapahtuma. Tarjolla on muun muassa villivihannesneuvontaa maistiaisia myöten, tutustumista kanootteihin ja lapsille metsäpolku, jolle johdattaa metsämörri. Tapahtuma on hostel Ukonlinnan luota lähtevän Kalarannantien varrella. Sen järjestäjiä ovat Etelä-Karjalan Martat, Imatran seudun ympäristötoimi, Imatran Lapinkävijät, ja Saimaan Latu. Ruokolahden vaellukselle Ruokolahdella Harri Tonder kutsuu yleisöä kuukausivaellukselle muistojen pariin. Lähtö on urheilukeskuksen parkkipaikalta kello 9 ja vaelluksen kesto 3—4 tuntia. Sunnuntaina 21. toukokuuta Kaikkallion ikimetsään Imatralla on sunnuntaina luontoretki Salo-Issakan suunnalla olevaan Luonnonperintösäätiön Kaikkallion suojelualueeseen. Retken järjestää Imatran seudun luonnonsuojeluyhdistys, joka sai viime syksynä 40-vuotislahjaksi palasen Kaikkallion ikimetsää. Retkelle lähdetään kello 9 kimppakyydein Imatran uimahallin parkkipaikalta. Retki kestää noin kolme tuntia. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/17/Villiinny%20kev%C3%A4%C3%A4st%C3%A4%20lauantaina%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89katso%20luonnon%20p%C3%A4iv%C3%A4n%20retket%20ja%20tapahtumat%20Etel%C3%A4-Karjalassa/2017122265645/4