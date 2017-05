Uutinen

Etelä-Saimaa: Uukuniemeläinen Matti haluaisi samaan hoitopaikkaan Eevansa luo — pariskunta ei ole nähnyt toisiaan kuukauteen Uukuniemeläisten Eeva ja Matti Ahokkaan elämä mullistui neljä vuotta sitten. Oli toukokuun 16. päivä, pariskunnan 43. hääpäivä. — Käytin Eevaa Parikkalassa lääkärissä keuhkokuumeen takia. Lääkettä ei määrätty. Ajoin takaisin kotiin, laitoin ruokaa ja sitä syödessään Eevalta putosi lusikka kädestä. Aivoinfarkti, puoliso kertoo. Vaimoa kuljetettiin ambulanssilla paikasta toiseen. Liuotushoito jäi Matin mukaan tekemättä. — Parikkalassa vuodeosastolla Eeva putosi sängystä. Selkänikama murtui, minkä seurauksena alkoi jatkuva hermosärky. Vaimolla on todettu muistisairaus, eivätkä jalat kanna enää kunnolla. Hän on ollut jo jonkin aikaa lyhytaikaispaikalla Saarella Rinnetuvassa puolison sairaalakäyntien takia. Matti Ahokkaalla taas on ollut rankkoja syöpähoitojaksoja, joista viimeisin siirtyi keuhkokuumeen takia. Hän on ollut hoidettavana Parikkalan hyvinvointikeskuksen vuodeosastolla. Kaatumisonnettomuuden takia miehellä on kaularanka- ja pääkipuja, huimausta, matala verenpaine ja sydämessä läppävikoja. Pari lievää aivoinfarktia ovat myös koetelleet yhdeksänkymppisen miehen kestävyyttä. — Tahdistin ei taida toimia enää täydellä teholla. Voimat jaloista ja käsistä ovat hävinneet. Puolisot eivät ole nähneet toisiaan yli kuukauteen Eniten harmittaa kuitenkin se, etteivät puolisot ole nähneet toisiaan yli kuukauteen. — Yhteinen huone luvattiin Rinnetuvalta maaliskuussa pidetyssä hoitokokouksessa, kertoo Ahokkaiden sukulainen Kyllikki Uimonen. Huhtikuussa oli uusi hoitokokous. — Todettiin, ettei eno pääsekään Eevan luo, vaikka sänkykin oli valmiina. Huone ei ole ”virallinen”. Heikkokuntoista pariskuntaa on neuvottu muuttamaan Rinnetuvan viereiseen rivitaloon. — Ei tule tapahtumaan. Me asumme jo rivitalossa, Matti Ahokas sanoo. Uukuniemellä olevaan rivitaloon Ahokkaat muuttivat pari vuotta sitten, koska omakotitalossa pesutilat olivat hankalasti alakerrassa. Eksoten kotihoidosta pariskunta sai apua, mutta Matti teki ruuat, hoiti Eevaa ja söi yöt kofeiinitabletteja, jotta pystyi valvomaan, mikäli vaimo nousi sängystä. Omaishoitajan statusta hän ei saanut huonon kuntonsa takia. Ahokkaat ovat jonossa johonkin hoitoyksikköön Viime vuoden lopulla Eksotesta yritettiin yksityistää osa hoitokäynneistä. Selityksenä oli hoitajien pitkä matka (20 kilometriä) Uukuniemelle. — Jo tuolloin meitä painostettiin muuttamaan Saarelle rivitaloon, Matti Ahokas kertoo. Ahokkaat ovat nyt pitkässä jonossa johonkin Eksoten hoitoyksikköön. — En ole saanut selvää, mihin hiijen Rääkkylään meitä ollaan viemässä ja milloin. Meitä myydään kuin huutolaissakkia muinoin, Matti Ahokas sanoo. Kyllikki Uimonen toivoo vanhustenhoitoon inhimillisyyttä ja joustavuutta. — Hyvällä tahdolla varmasti järjestyisi jokin väliaikainen paikka, esimerkiksi Eevan nykyinen huone, jossa vanhat ihmiset saisivat pitää toisiaan kädestä ne ajat, mitä on vielä jäljellä. Matti Ahokas kotiutettiin viime viikolla Uukuniemelle. Hän toivoi, että olisi päässyt edes pariksi päiväksi Eevansa luo. Se oli turha toive. Lue koko uutinen:

