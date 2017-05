Uutinen

Etelä-Saimaa: Taru Pellinen nähdään 11 kertaa lavalla Tanssistudio Jamin kevätnäytöksessä Imatralla Pikkuinen Taru Pellinen tanssi keijunsiivet selässään imatralaisen Tanssistudio Jamin kevätnäytöksessä kymmenen vuotta sitten. Tulevana viikonloppuna 16-vuotiaaksi varttunut imatralaisnuori nähdään Kulttuuritalo Virran lavalla peräti 11 kertaa. — Minulla on jopa neljä esitystä päivässä. Pellinen tanssii balettia, jazzia ja nykytanssia. Ryhmäesitysten lisäksi Pellinen esiintyy sooloissa. — Tykkään eniten jazzista ja nykytanssista, mutta baletti on kaiken perusta. Kesäkuussa soolotanssilla SM-kilpailuihin Ensimmäisen soolonsa Pellinen valmisti 12-vuotiaana, ja jo tuolloin hän osallistui sillä tanssin SM-kilpailuihin junioriluokassa. Siitä pitäen hän on käynyt vuosittain SM-kilpailuissa soolotanssillaan. Hänen toistaiseksi paras sijoituksensa on 12. Kesäkuussa Pellinen kilpailee ensimmäistä kertaa aikuisten sarjassa. Hän lähtee Lahdessa pidettäviin Performing Arts SM-kilpailuihin tanssilla nimeltään Drowning (hukkuminen.) Pellinen raivasi tiensä SM-taistoon karsintakilpailuissa Helsingissä huhtikuussa. Se on saavutus jo sinänsä. Karsinnassa oli yli 60 osallistujaa, joista 8 pääsi finaaliin. — Sooloni Drowning on nykytanssia, ja ehkä vähän synkkä aiheeltaan. Pellinen toteaa, että kaikki hänen soolonsa ovat olleet surumielisiä. Ensimmäisenkin soolon aiheena oli yksinäisen keijun tarina. — Ehkä surumielisyyteen on syynä se, että soolon suunnittelu lähtee musiikista. Tulee valittua sellaisia kappaleita. Pellinen saa ideoita koreografioihinsa seuraamalla tarkkaan muiden tansseja kilpailureissuilla. Myös Youtuben tanssivideot tuovat inspiraatiota. Treeni jatkuu läpi kesän Tanssitreenejä Pellisellä on tällä hetkellä 5—6 kertaa viikossa. Kun Jamin salit hiljenevät sunnuntaisin, Pellinen saattaa tulla treenaamaan itsekseen. — Tanssin kotonakin koko ajan. Taidan mennä tanssien huoneesta toiseen. Kun Jami jää kesätauolle, Pellinen ei sitä tee. — Saatamme varata saleja kavereiden kanssa. Etenkin ennen SM-kisoja pitää harjoitella paljon. Ysiluokkalainen haluaa tanssista ammatin Pellinen viettää viimeisiä peruskoulupäiviään Kosken koulussa. Useimmilla koulukavereilla on hatarat tai olemattomat urasuunnitelmat, mutta Pellisellä on selvät kuviot. Hän haluaa tanssista ammatin. — Käyn lukion Imatralla ja haen sen jälkeen tanssiopintoihin. Koulussa hänen lempiaineitaan ovat liikunta ja matematiikka. Parhaat ystävät Pellinen on saanut tanssisalista. — Monet kavereistani ovat myös tanssineet 4—5-vuotiaasta saakka. Muille harrastuksille Pellisellä ei jää aikaa. Viulua hän soitti vuoden verran.

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/17/Taru%20Pellinen%20n%C3%A4hd%C3%A4%C3%A4n%2011%20kertaa%20lavalla%20Tanssistudio%20Jamin%20kev%C3%A4tn%C3%A4yt%C3%B6ksess%C3%A4%20Imatralla/2017122248150/4