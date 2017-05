Uutinen

Etelä-Saimaa: Stora Enso kunnostaa suojeltuja paritalojaan Lättälässä, Museovirasto myönsi korjauksiin 45 000 euron avustuksen Stora Enso ryhtyy korjaaman Kaukopäässä Lättälän alueella sijaitsevia paritalojaan. Yhtiö omistaa siellä lähes 40 asuntoa, jotka ovat pitkäaikaisessa vuokrakäytössä. — Rakennukset ovat olleet huonossa kunnossa ja osa niistä on sen vuoksi tyhjillään, kertoo Stora Enson viestintäjohtaja Liisa Nyyssönen. Suojellut paritalot edustavat funkistyyliä. — Korjaussuunnitelmaa on tehty yhteistyössä Museoviraston ja Etelä-Karjalan museon kanssa. Paritalot korjataan perusteellisesti. — Remontissa uusitaan asuntojen märkätiloja, putkistoja, sähköjä, ikkunoita ja muita rakenteita sekä rakennetaan salaojia, luettelee Nyyssönen. Tavoitteena on myös parantaa asuntojen energiatehokkuutta. Korjaustyöt tulevat kestämään useita vuosia. — Etenemme vaiheittain niin, että vuodessa kunnostetaan aina muutama asunto. Museovirasto on myöntänyt Stora Ensolle 45 000 euron avustuksen Lättälässä tehtäviin korjaustöihin, ennen muuta julkisivujen, ikkunoiden ja kattojen korjaamiseen. — Olemme tyytyväisiä Museoviraston tuesta, koska kyseessä on arvokkaan rakennusperinnön säilyttäminen. Kunnostuksen avulla pystymme palauttamaan talot asuinkäyttöön. Tuki kattaa tietysti kustannuksista vain osan. Paritalojen lisäksi Lättälässä on Stora Enson omistuksessa asukkaiden käyttämiä yhteisiä tiloja, kuten sauna. Lue koko uutinen:

