Etelä-Saimaa: Sarviniemen virkistysalueen kunnostus alkaa — säätiö kutsuu talkoisiin perjantaina Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö ryhtyy kunnostamaan Taipalsaaren Sarviniemen vuokra-aluetta retkikohteeksi. Alkajaisiksi alueella pidetään siivoustalkoot tulevana perjantaina. Säätiö vuokrasi Sarviniemestä 7,5 hehtaarin alueen Metsähallitukselta 5. toukokuuta allekirjoitetulla sopimuksella, jonka mukaan vuokra-aika on 20 vuotta. Alue sisältää Suuren Sarviniemen ja jonkin matkaa sen tyveä. Säätiö aloittaa nyt Sarviniemi retkikohteeksi -hankkeen, jossa aluetta viritetään virkistyskäyttöön jo tulevaksi kesäksi. — Tarkoituksena on siistiä ja kunnostaa aluetta ja kartoittaa, mitä sinne halutaan, hankkeen projektityöntekijä Mari Matikainen kertoo. Virkistysalue varustetaan myös opasteilla. Naapurissa on Puolustusvoimien hallinnassa oleva alue, jonne siviilit eivät saa mennä. Matikaisen mukaan Puolustusvoimat on luvannut merkitä rajansa maastoon. Vanhaa puretaan, retkeilyvarustuksia rakennetaan Aiemmin Sarviniemessä oli Suur-Saimaan lomakylä, jonka rakennukset on jo osin purettu. Pienen Sarviniemen suuntaan menevällä rannalla on virkistysalueen puolella vielä pystyssä sauna. Matikaisen mukaan sekin puretaan huonon kunnon takia. Virkistysalueelle tulee uusia rakennuksia tai rakennelmia päiväretkeilyn tarpeisiin. Alueella ei saa yöpyä.. — Tulee ainakin grillikatoksia ja mahdollisesti uusi sauna. Jos saadaan yrittäjiä mukaan, katsotaan mihin heillä on tarvetta, Matikainen kertoo. Virkistysalueen jatkokehittämistä ja ylläpitoa varten perustetaan Sarviniemen toimijaverkko ja tehdään alueen huoltosopimukset. Autot parkkiin uuteen paikkaan Suuren Sarviniemen venelaiturista ja venepaikoista vastaa jatkossakin Taipalsaaren kunta. Autoille ja venetrailereille tulee uusi parkkialue jo tulevana kesänä. Se tehdään Matikaisen mukaan virkistysalueelle johtavan tien varteen, josta puretaan parakki pois. — Venerannassa saa autoilla käydä, mutta tarkoitus on, että autot eivät jää sinne parkkiin. Hankerahoitusta ja yhteistyökumppaneita odotetaan Virkistysalueen kehittämissuunnitelmat ovat Matikaisen mukaan toistaiseksi alustavia. Sarviniemi retkikohteeksi -hankkeelle odotetaan vielä rahoitusta. Avustusta on jo tullut Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiöltä ja puolto varsinaiselle hankerahoitukselle Leader Länsi-Saimaalta. Hankkeen kustannusarvio on 88 440 euroa ja haettu tuki siitä 80 prosenttia eli noin 70 750 euroa, mistä päätöksen tekee Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Hankkeessa säätiön yhteistyökumppaneiksi kutsutaan kaikkia Sarviniemestä kiinnostuneita yhteisöjä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä. Luvassa on tiedotus- ja suunnittelutilaisuuksia ja talkoita, mahdollisesti muitakin tapahtumia. Talkooväelle tarjolla töitä, tietoa ja mehua Ensimmäiset talkoot ovat perjantaina 19. toukokuuta, jolloin säätiö myös esittelee Sarviniemi-suunnitelmia. Talkoohommana on alueen yleinen siistiminen. — Perjantain talkoot ovat alullepaneva tilaisuus, jossa myös toivotetaan ihmiset tervetulleiksi Sarviniemeen, Matikainen kertoo ja toivoo paljon talkooväkeä. Talkoot ovat kello 16—19, ja niihin voi osallistua haluamansa ajan. Säätiö tarjoaa mehua, muuten omat eväät. Lue koko uutinen:

