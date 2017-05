Uutinen

Etelä-Saimaa: Ruokolahden pienryhmät julmistuivat isoille lehmänkaupoista: keskusta ja SDP käytännössä teknisessä vaaliliitossa Ruokolahden kokoomus ja perussuomalaiset syyttävät keskustaa ja demareita poliittisista lehmänkaupoista ja demokratian halventamisesta. Pienryhmien mukaan suurin puolue keskusta ja kakkospuolue SDP ovat sopineet järjestelyistä, joilla SDP saa yhtä paljon paikkoja uuteen kunnanhallitukseen kuin keskustakin. Keskustalla on uudessa valtuustossa 12, demareilla 8 valtuutettua. Kokoerostaan huolimatta kumpikin saa kolme paikkaa kunnanhallitukseen. Kunnanhallituksen seitsemäs ja viimeinen paikka menee kolmanneksi suurimmalle ryhmälle kokoomukselle, jolla on uudessa valtuustossa neljä paikkaa. Sen sijaan kuntavaaleissa hävinneet perussuomalaiset menettävät nykyisen paikkansa kunnanhallituksessa. Perussuomalaisilla on uudessa valtuustossa vain kaksi valtuutettua nykyisen kolmen sijaan. Paikkajako ei noudata mitään vaalimatematiikkaa demareitten osalta, ällistellään kokoomuksen ja perussuomalaisten riveissä. Toinen kummallisuus koskee kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Timo Kärjen mukaan Ruokolahden sivistyslautakuntaa. Seitsemästä lautakuntapaikasta neljä on menossa keskustalle, eli puolue saa lautakuntaan enemmistön. — Tämä ei mene millään järkeen. Keskustalla ei ole yksinkertaista enemmistöä valtuustossa, muistuttaa Kärki. — En ymmärrä, että otetaan enemmän kuin itselle kuuluu, sanoo myös Harri Ahonen (ps.). Kokoomuksen ja perussuomalaisten mukaan keskusta, SDP ja keskustan liittolainen kristillisdemokraatit päättivät paikkajaosta kuulematta muita. Suurimpana voittajana neuvottelupöydästä poistuivat demarit, jotka saavat päätöksenteon kannalta keskeiseen kunnanhallitukseen kokoaan enemmän paikkoja. — Pitää onnitella demareita erittäin hyvin onnistuneista neuvotteluista, Kärki kuittaa. Käytännössä keskusta ja demarit ovat hänen tulkintansa mukaan teknisessä vaaliliitossa. Kaikkia järjestely ei miellytä keskustankaan riveissä, kertoo Kärki kuulleensa. Keskusta voi olla vielä helisemässä demareitten kanssa kunnanhallituksessa, hän ounastelee. — Vaalikauden aikana punnitaan, onko kyse paikkojen jakamiseksi solmitusta pakkoavioliitosta, vai aidosta rakkaudesta. Jos kyse on pakkoavioliitosta, niin kuin uskon, aika myrskyistä vaalikausi on tulossa, Kärki ennustaa. Erikoiselle paikkajaolle keksitään pienryhmissä useita mahdollisia selityksiä. Neljä vuotta sitten keskusta kahmi kaikki avainpaikat itselleen, mikä herätti demareissa pahaa verta. Ehkä nyt haluttiin lepytellä demareita. Samalla keskustan neuvottelijakin vaihtui. Neljä vuotta sitten keskustan neuvotteluja veti Topi Heinänen, nyt Mirja Henttonen. — En osaa sanoa, olisiko mukana myös kokemattomuutta, Timo Kärki sanoo. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/17/Ruokolahden%20pienryhm%C3%A4t%20julmistuivat%20isoille%20lehm%C3%A4nkaupoista%3A%20keskusta%20ja%20SDP%20k%C3%A4yt%C3%A4nn%C3%B6ss%C3%A4%20teknisess%C3%A4%20vaaliliitossa/2017522262810/4