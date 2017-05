Uutinen

Etelä-Saimaa: Luokkaretkeläiset hyppäävät etelän junaan — Heureka on suosituin eteläkarjalaisten koululaisten päiväreissukohde Ruokolahden Vaittilan koulun kolmasluokkalaiset Samu Härkönen ja Julia Hämäläinen odottivat innoissaan junaa Imatran asemalla tiistaiaamuna. He olivat lähdössä koulun kevätretkelle tiedekeskus Heurekaan Vantaalle. Kumpikaan ei ollut käynyt siellä aiemmin. Samalle reissulle pääsivät kaikki Vaittilan koulun 1—3-luokkien oppilaat. Lähes kaikissa Etelä-Karjalan peruskouluissa tehdään kevätretkiä. Heureka on suosituin päiväretkikohde. Retket ovat koululaisille tärkeitä. — Luokkaretkien henkinen merkitys on oppilaille suuri, minkä vuoksi mahdollisuuksia leirikouluihin ja luokkaretkiin yritetään antaa, toteaa lappeenrantalaisen Kaukaan koulun rehtori Hanna-Maria Toivanen. Suuntana myös Kotka ja Savonlinna Pääkaupunkiseutu on vetovoimaisin kevätretken määränpää. Heurekan lisäksi erityisesti Linnanmäki ja Vantaan Super Park vetävät eteläkarjalaisia koululaisia. Myös Fazerin makeistehtaalle tutustuu useampi ryhmä. — Yläkoululaiset eivät ole enää innostuneita Linnanmäestä. He käyvät esimerkiksi eduskuntatalossa ja Ateneumissa, kertoo lappeenrantalaisen Kesämäenrinteen koulun rehtori Petri Huovila. Helsingissä kiinnostavat myös Kaisaniemen kasvitieteellinen puutarha, Sea life, Kiasma, Suomenlinna ja Korkeasaari. Tampereelle matkataan yhä Särkänniemi tähtäimessä ja Kouvolassa käydään Tykkimäessä. Naapurimaakuntien tarjontaa hyödynnetään myös. Kotkan Merikeskus Vellamossa ja Savonlinnan Olavinlinnassa pyörii eteläkarjalaisia koululaisporukoita tänäkin keväänä. Tanhuvaara on leirikoululaisten huippusuosikki Leirikoulut ovat suosittuja etenkin kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisten keskuudessa. Ylivoimaisesti suosituin leirin paikka on Tanhuvaaran urheiluopisto Savonlinnassa. Leirikoulupaikkoja löytyy läheltäkin. Lappeenrantalaisen Kaukaan koulun yksi kuudesluokka leireili Tanhuvaarassa, mutta toinen Taipalsaaren Karhupirteillä. — Leirikoulujen määrä on pysynyt kutakuinkin ennallaan, mutta paljon rahaa vaativat ja kauas suuntautuvat luokkaretket ovat vähentyneet, kertoo lappeenrantalaisen Kimpisen lukion rehtori Tomi Valkeapää. Kieliluokkalaisilla ulkomaan reissuja Kieliluokilta tehdään reissuja ulkomaille. Englanninkieleen painottuneet lappeenrantalaisen Kesämäenrinteen koulun yhdeksäsluokkalaiset reissaavat joka kevät Lontooseen. Imatran Linnalan koulun kuudes enkkuluokka oli Englannissa leirikoulussa huhtikuussa. Imatralla ja Lappeenrannassa toimivan Itä-Suomen koulun nuoremmat oppilaat käyvät Svetogorskissa ja Viipurissa, kuudesluokkalaiset Pietarissa ja yhdeksäsluokkalaiset Moskovassa. Silloin tällöin muutkin luokat lähtevät ulkomaille. Taipalsaarelaisen Saimaanharjun yhtenäiskoulun 9C-luokka oli syksyllä Italiassa ja menee vielä tässä kuussa Viroon. Retkiä myös kotikulmilla ja naapurikunnassa Ala- ja yläkoulun päättävät luokat tekevät tyypillisesti pidemmän reissun, mutta muut luokat retkeilevät joko kotikunnassaan tai naapuripitäjissä. Esimerkiksi Lemin koulukeskuksen 1—5 -luokkalaiset käyvät Luumäellä, kun 6—9-luokat suuntaavat Porvooseen. Lappeenrannan satama ja Linnoitus sekä Saimaan risteilyt ovat suosittuja lähiretkikohteita niin kaupungin sisällä kuin naapurikunnissa. Maakunnan sisäistä retkeilyä tapahtuu muutenkin moneen suuntaan. Lappeenrantalaisesta Myllymäen koulusta lähtee yksi porukka retkelle Imatran Lammassaareen. Ruokolahtelaisen Huhtasenkylän koulun väki matkaa puolestaan Parikkalan Siikalahdelle. Lue koko uutinen:

