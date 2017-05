Uutinen

Etelä-Saimaa: Kylvöjen kyytipojaksi kaivataan sadetta Taipalsaarelainen maanviljelijä Marko Suutari tähyilee näinä päivinä ahkerasti taivaalle. Sadetta pitäisi saada, jotta viimeinenkin routa kaikkoaisi ja kasvu pääsisi kunnolla vauhtiin. — Viljojen suhteen ollaan suunnilleen aikataulussa, mutta nurmien ja syysviljojen kasvu alkaa olla myöhässä, Suutari toteaa. Suutari ei päässyt vielä tiistaina kylvötöihin, sillä karjanlannan levitys piti saada ensin päätökseen. Pellolta toiselle siirtyminen vie myös oman aikansa, sillä viljelykset voivat sijaita usean kilometrin päässä toisistaan. Suutarin pelloilla, kuten koko Etelä-Karjalassa kevään eteneminen vaihtelee jopa peltolohkoittain. Lämpimimmillä paikoilla kaikki on valmiina kesään, mutta varjoisimmilla nurmipeitteisillä pellonsyrjillä joudutaan yhä odottamaan maan sulamista. Kuiva kevät joudutti kylvöjä Kasvinviljelyn asiantuntija Eino Heinola Pro Agriasta kertoo kuivan kevään jouduttaneen kylvöjen aloittamista ja etenemistä. Kylmyydestä huolimatta peltotöihin piti käydä ripeästi, jottei kevätkosteus olisi haihtunut ennen aikojaan. Peltojen käsittelyn kannalta kulunut talvi oli varsin suotuisa. Roudan ansiosta maan rakenne koheni ja pellot ovat nyt hyvin muokkautuvia. Syysviljojen talvituhotkin pysyivät normaalilla tasolla. Etelä-Karjalan peltojen rapsista lähes puolet on jo kylvetty. Kauran ja vehnän osalta maassa on reilu viidennes siemenistä. Myös ohran kylvö on aloitettu. — Härkäpapu on myös kylvetty. Se pitäisi kylvää aina ensimmäisenä pitkän kasvuajan takia, Heinola toteaa. Jos poutaa riittää vielä viikon verran, Heinola arvioi Etelä-Karjalan kevätkylvöjen ehtivän päätökseen. Sen jälkeen tarvittaisiin lämpöä ja sadetta. — Kymmenen millin sade olisi kaikkien kannalta hyvä asia, Heinola arvioi. Luomutuotanto kilpailukykyistä Tänä keväänä yhä useampi eteläkarjalainen peltohehtaari on luomuviljelyssä. Marko Suutarin tilallakin eletään siirtymävaihetta. — Kahden vuoden päästä kaiken pitäisi olla luomua, Suutari kertoo. Isännän mukaan laskukone ratkaisi viljelymuodon. Väkilannoitteista ja tuholaismyrkyistä koituvat kustannukset painavat tuloksen niin alas, että luomusta on tullut kilpailukykyinen vaihtoehto. Kannattavuus ratkaisee myös eri viljalajien tämänhetkisen suosion. Eino Heinolan mukaan kauran kasvanut kysyntä Euroopassa näkyy myös Etelä-Karjalassa kauran viljelyn lisääntymisenä. — Kuminan kaltaisten viherkasvien viljely on myös lisääntynyt, mutta ohraa viljellään aiempaa vähemmän. Myös vehnänviljely on lievässä laskussa, Heinola toteaa. Lue koko uutinen:

