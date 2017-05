Uutinen

Etelä-Saimaa: Kotimaisista kirvoista ei ole nyt harmia Viljakasvien yleisin vihollinen tuomikirva loistaa tänä keväänä poissaolollaan. Kotimainen kanta on romahtanut viime vuoden runsaiden kirvamäärien jälkeen. Talvimunalaskenta osoitti, että kirvakanta on nyt pohjalukemissa kaikkialla Suomessa. Näin ollen tuholaistorjunnan tarve vähenee, ja erityisesti kauralle ja ohralle koituvat vauriot jäävät normaalivuotta pienemmiksi. — Riskinä on se, että kirvoja tulee tänne kaukokulkeumana eteläisten ilmavirtausten mukana. Kirvapilvet ovat niin sakeita, että ne näkyvät osin tutkassakin, Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Erja Huusela-Veistola kertoo. Kirvat eivät tee tuhojaan tasaisesti. Kasvukauden edetessä kirvavahingoissa voi olla jopa lohkokohtaisia eroja. Lue koko uutinen:

