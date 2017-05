Uutinen

Etelä-Saimaa: Kommentti: Kymijoki päihitti Linnanmäen Peruskoulun lähestyessä loppuaan luokkaretkestä on tullut pinnalla oleva aihe luokallemme. Olemme järjestäneet myyjäisiä sekä myyneet keksejä, karkkeja, joulukortteja ja -kalentereita. Niiden myyntimääristä olemme joskus myös kilpailleet luokkakavereidemme kesken. Pohdimme jatkuvasti keinoja, joilla keräisimme seuraavaksi rahaa, vaikka luokkamme ei ole edes päässyt yhteisymmärrykseen yhdeksännen luokan kevääseen sijoittuvan retken määränpäästä. Alakoulussa kävin luokkani kanssa kolmesti luokkaretkellä Helsingissä. Retkiin sisältyi paljon mukavaa tekemistä, kuten Linnanmäellä huvittelua, Lumikuningatar-baletti Kansallisoopperassa, ostoksilla käyntiä ja nähtävyyksiin tutustumista. Mielestäni paras luokkaretkemme oli silti käynti Kymijoella kokeilemassa koskenlaskua. Muihin retkiin verrattuna se jäi mieleeni parhaiten, ja syy siihen on selvä. Kosken laskeminen oli aktiviteeteistamme ainoa, jota en pystyisi milloin vain tekemään vapaa-ajallani, ja retken aikana teimme asioita yhdessä luokkamme kanssa. Myös yhdeksännen luokan lopulla haluaisin tehdä luokkani kanssa jotain, mitä en tulisi moneen vuoteen unohtamaan. Vaikka emme ole luokkamme kanssa pohtineet kovin vakavissamme luokkaretken kohdetta, voin taata itselleni, ettemme tule selviämään kohteen valitsemisesta ilman harmaita hiuksia. Kuten varmasti monella muullakin luokalla, omalla luokallani on paljon eri asioista kiinnostuneita ihmisiä. Se voi aiheuttaa erimielisyyksiä ja ongelmia. Luokkaretkestä puhuttaessa kannatan vaihtoehtoja, joiden kohteena olisivat muut paikat kuin Helsinki tai yleiset luokkaretkikohteet, kuten huvipuistot, joissa moni pystyy käymään muulloinkin. Luokkaretkestä voisi saada paljon enemmän irti, jos sen viettäisi Lapissa luokan yhteisessä mökissä. Siellä laittaisimme ruokaa ja olisimme yhdessä. Huvipuistossa jakautuisimme muutaman hengen porukoihin koko päiväksi. Tosin tavallisiinkin kohteisiin pystyisi varmasti järjestämään unohtumattomia retkiä. Aikaisempien kokemusten perusteella pidän tärkeänä, että luokkaretkiin sisältyisi jotain, joka jäisi jokaisen mieleen. Sellaisen kehittäminen voi olla tosin hankalaa. Loppujen lopuksi hyvinkin pieni ja tavanomainen asia voi tehdä retkestä ikimuistoisen. Uskon, että onnistuneeseen luokkaretkeen riittää se, että jokainen retkeen osallistuja on mielellään mukana. Essi Laakko Kirjoittaja on tämän viikon TET-harjoittelussa Etelä-Saimaassa Kimpisen koulusta Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/17/Kommentti%3A%20Kymijoki%20p%C3%A4ihitti%20Linnanm%C3%A4en%20/2017122265694/4