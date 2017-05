Uutinen

Etelä-Saimaa: Kolme ammattiliittoa yhdistyy uudeksi Teollisuusliitoksi, jossa on 226 000 jäsentä Metalliliiton ylimääräisessä liittokokouksessa on päätetty keskiviikkona uuden Teollisuusliiton perustamisesta. Samalla hyväksyttiin uuden liiton säännöt. Teollisuusliitto aloittaa toimintansa heti, mutta täysimääräinen toiminta alkaa vasta ensi vuoden alussa. Teollisuusliiton muodostavat Metalliliiton, TEAM Teollisuusalojen ammattiliiton sekä Puuliiton ammattiosastot. Teollisuusliitossa on noin 226 000 jäsentä, mikä tekee siitä SAK:n toiseksi suurimman jäsenliiton heti PAMin jälkeen. Teollisuusliiton ensimmäinen liittokokous järjestetään marraskuussa. Liiton toiminta jaetaan neljään edunvalvontasektoriin, joita ocvat kemia, teknologia, puutuote sekä erityisalat. Yhdistyvien ammattiliittojen 230 työntekijää ja työttömyyskassan reilut 120 työntekijää siirtyvät Teollisuusliiton palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Liittokokous jatkuu torstaina, jolloin uudelle liitolle valitaan muun muassa puheenjohtaja. Lue koko uutinen:

