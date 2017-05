Uutinen

Etelä-Saimaa: Kaukaan koulua ehostetaan 500 000 eurolla Lappeenrantalaisen Kaukaan koulun julkisivu kunnostetaan tänä kesänä. Koulun vesikatto korjataan, julkisivu maalataan ja ikkunat kunnostetaan tai uusitaan. Julkisivun kunnostus on tarkoitus aloittaa kesäkuussa. Valmista pitäisi tulla elokuussa. Urakka ei haittaa koulun toimintaa. Kaupungin tilakeskus on kilpailuttanut rakentamisurakat. Tarjousten perusteella laadittu kustannusarvio on runsaat 524 000 euroa. Lappeenrannan tekninen lautakunta hyväksyi kustannusarvion ja rakennustöiden aloittamisen keskiviikkona. Työt aloitetaan sen jälkeen, kun päätös on saanut lainvoiman. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/17/Kaukaan%20koulua%20ehostetaan%20500%E2%80%89000%20eurolla/2017122267301/4