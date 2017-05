Uutinen

Etelä-Saimaa: Jyrki Repo päätyi seikkailemaan ympäri maapalloa moottoriurheilu-uran johdattamana Jyrki Repo osti harrasteauton kylkiäisenä elämälleen uuden suunnan 1990-luvun puolivälissä Mikkelissä. Tätä hän ei tosin silloin vielä tiennyt. Opinnot materiaalitekniikan insinööriksi etenivät mainiosti. Siinä ohessa Repo alkoi rakentaa Simpeleeltä hankkimaansa autoa opiskelijakämppänsä pihassa ja omassa autotallissa. — En tiennyt autoista mitään, mutta tein siihen hirmu paljon osia. Pian kaverit alkoivat kysellä, voisinko tehdä osia heillekin, Repo, 42, kertoo. Sen jälkeen on tapahtunut paljon. Tällä viikolla Repo myi Brasiliaan moottorin imusarjan. — Paperitehtaalla töissä olevilla ikäisilläni on omat talot, hienot autot, kesämökit, veneet ja kaikki. En silti vaihtaisi heidän kanssaan osia. Minulle tämä elämäntapa on ollut toimiva. Tavoitteeksi itsensä elättäminen Repo ei ehtinyt valmistua insinööriksi, kun hän jo heittäytyi autourheilun maailmaan koko sielullaan. — Siitä asti, kun kiinnostuin autoista 25-vuotiaana, tavoitteeni on ollut elää tällä hommalla. Autot ovat vieneet hänet ympäri Eurooppaa ja Yhdysvaltoihin, Siperiaan sekä Australiaan. Reitti alkoi Tampereen Nekalasta, jossa kilpa-automekaanikkojen koulutukseen sisältyi Toyota Corollan rakentaminen rata-autoilun SM-sarjaan. — Se oli aika näkyvä projekti, jota NHL-jääkiekkoilijat rahoittivat. Ajoin paikalle ja sanoin, että te tarvitsette tiimipäällikön ja kilpailuinsinöörin. Minut pestattiin. Kahden Corolla-kisavuoden jälkeen Repo toimi toisen mokoman Petteri Lindströmin mekaanikkona vakioautojen Super saloon -luokassa ja oli luomassa Suomen ja Viron yhteistä Baltic GP -luokkaa. Rata-autoilusta tuli toviksi tauko, jonka aikana Repo aloitti viritysosien kauppiaana ja niiden maahantuojana Yhdysvalloista, Saksasta ja Australiasta. Samalla alkoi Revon hedelmällinen yhteistyö yhdysvaltalaisen viritysosien tuottajan APR LLC:n kanssa. Paluu radalle tapahtui vuonna 2008. Repo liittyi Tomi Paavolan kiihdytysautotiimiin, jonka rakentama Audi RS4 Quattro porhalsi varttimaililla neliveto-Audien maailmanennätyksen. — Sen Paavolan kiihdyttimen osti serbialainen tiimi, joka pestasi minut samalla kyydillä kilpailuinsinöörikseen. Kiihdytysauton uusi koti on Kosovon vastaisella rajalla Novi Pazarissa, josta sen vaihdelaatikko ja kytkin saapuvat pian Simpeleelle kohennettaviksi. — Viime elokuussa sen auton kanssa ajettiin oman luokkansa Euroopan ennätys Hockenheimissa. Reissuelämää autourheilun asiantuntijana Vuonna 2011 Repo aloitti APR:n Euroopan-tuotekehityspäällikkönä. Uusi pesti vei pitkin maailmaa. Repo asui tuolloin perheineen Turussa, mutta oli reissussa puolet ajastaan. — Irtisanouduin vuonna 2013. Sinä aikana mittariin taisi tulla 16 eri maata. Olin yhden viikon jopa Siperiassa säätämässä TT Audia. APR:n autourheiluohjelma oli silloin Yhdysvaltojen Volkswagenin tukema. Repo vietti puoli vuotta Yhdysvalloissa tuotekehitystehtävissä ja APR Motorsportin Grand-Am-tiimissä. Hän oli auttamassa muun muassa Emmanuele Pirron ja Dion von Moltken ajamaa Audi R8 -autokuntaa 24 tunnin kilpailussa Daytonan moottoriradalla. Englannissa Repo toimi Volkswagen racing cupin hovisäätäjänä. — Sarjan säännöt ovat hieman monimutkaiset, joten säätelin varmaan yli puolet cupiin osallistuneista autoista. Tietääkseni niillä autoilla voitettiin sarjamestaruus kahdesti peräkkäin. Samaan aikaan Repo oli iltahomminaan datainsinöörinä Britannian vakioautosarjassa Welch Motorsportille, jonka Proton Personaa ajoi Daniel Welch. Tavoite on toteutunut Repo on saanut moottoriurheiluun liittyvistä töistään jonkinlaista palkkaa jo 1990-luvun lopusta asti. Silti vasta APR:n riveissä hän pystyi kutsumaan itseään moottoriurheilun ammattilaiseksi. — Silloin alkoi näyttää ensi kertaa siltä, että tästä tulee ammatti, jolla pystyn elättämään itseni oikeasti. 40 neliön Simpeleen-verstaassaan Repo on palannut juurilleen. Hän tekee osien hitsaustyötä, kokoonpanoa, mittausta ja analyysiä asiakkailleen, joita on ympäri maailmaa. — Täällä teen komponentteja, joita on helppo kuljettaa. Nyt tuossa on työn alla pakosarjoja. Meitä ei ole Suomessa kuin ehkä kymmenkunta, jotka saamme tästä oikeasti leipämme. — Olen sitä mieltä, että unelmia kannattaa jahdata. Minullekin se on ollut kallista. Nyt, yli 15 vuoden jälkeen, se on palkinnut. Lue koko uutinen:

