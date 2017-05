Uutinen

Etelä-Saimaa: Jäähallin katon käyttöikä päättymässä vuonna 2022 – kunnostusvaihtoehtojen hinnat vaihtelevat miljoonasta yli neljään miljoonaan euroon Lappeenrannan jäähallin kattorakenteiden kuntoselvitys on valmistunut. Kuntoselvityksen tehneen Pöyry Finlandin raportin mukaan jäähallin kattorakenteiden suunniteltu käyttöikä on tulemassa täyteen vuonna 2022. Raportissa todetaan, että aiemmat saneeraukset ovat nostaneet kattorakenteiden painoa ja nykynormien mukaan kattoristikoiden todennäköinen suunniteltu käyttöikä on 50 vuotta. Asiasta tiedottaa Lappeenrannan kaupunki. Pöyry selvitti jäähallin katon kunnostamiseksi kolme vaihtoehtoa, joista kaksi olisi mahdollista tehdä jääkiekon sarjatauon aikana. Kolmas, laajimman kattoremontin vaihtoehto tarkoittaisi sitä, että halli pysyisi suljettuna yhden Liiga-kauden ajan. Vaihtoehto 1 Kattorakenteiden vahvistus injektoimalla ja pilareiden korjaus: - Kustannusarvio noin 0,95 miljoonaa euroa. - Tehtävissä sarjatauon aikana. - Parantaa tilannetta nykyisestä. - Ei kuitenkaan saavuteta nykyvaatimusten mukaista katon lumikuormien kestävyyttä, joten lumien poistamista katolta olisi edelleen jatkettava silloin, kun raja-arvot ylittyvät. Voi tarkoittaa hallin sulkemista ja tapahtumien peruuttamista. Säästää lumien poistamiskustannuksia nykyisestä, mutta investointi on enemmän kuin usean vuoden lumenpoistokustannukset. Vaihtoehto 2 Kattoristikoiden vahvistus ja pilareiden korjaus (uudet teräsrakenteet nykyisten kattoristikoiden molemmin puolin): -Kustannusarvio noin 3,2 miljoonaa euroa. -Katto saadaan kaikin puolin turvalliseksi ja määräykset täyttäväksi. -Alustavan arvion mukaan voidaan tehdä sarjakausien välisenä kesätauon aikana 4/2018-9/2018. -Tulevana talvikautena lumet poistetaan katolta rakennusvalvonnan asettamien turvarajojen mukaisesti. -Halli joudutaan mahdollisesti sulkemaan ja tilaisuuksia peruuttamaan kovien lumituiskujen jälkeen, jos lumia ei riittävän nopeasti ehditä poistaa katolta. Vaihtoehto 3 Kattorakenteiden uusiminen: -Kustannusarvio noin 4,4 miljoonaa euroa. -Nykyinen katto puretaan ja rakennetaan kokonaan uusi katto. -Ei ole mahdollista tehdä sarjakausien välissä kesätauon aikana. -Tarkoittaa käytännössä, että SaiPa ei voi pelata liigakautta tässä hallissa eikä myöskään muulle jääurheilulle ole riittävästi tarjota jääaikaa Lappeenrannassa.

