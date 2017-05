Uutinen

Etelä-Saimaa: Hiljaa soittaen solisti pääsee esille — laulaja on usein soitinta helpompi kumppani orkesterille Mezzosopraano Zandra McMaster ja kaupunginorkesteri ottavat tuntumaa toisiinsa Lappeenranta-salissa. McMaster on laulanut Suomessa aiemmin ja tehnyt yhteistyötä kapellimestari Ari Rasilaisen kanssa. Orkesterille hän on uusi tuttavuus. Miten toisilleen tuntemattomat bändi ja laulaja saavat kemiat kohdalleen parissa päivässä? — Se on tavallisesti helppoa. Joskus voi osua kohdalle diiva, mutta yleensä kaikki haluavat tehdä työnsä hyvin, konserttimestari Matti Koponen kertoo. Kaupunginorkesterin solistina on useimmiten muusikko. Laulajan kanssa orkesteri esiintyy yleensä vain kirkko- ja viihdekonserteissa sekä Lappeenrannan laulukilpailujen finaalissa. Onko lauluäänen ja instrumentin kanssa soittamisessa eroja? — Riippuu laulajan äänialasta ja solistin instrumentista. Orkesterin tavoite on nostaa solisti esiin eikä peittää. Koposen mukaan ongelmia aiheuttavat vain teokset, joihin orkesterille on kirjoitettu liian vahva dynamiikka herkästi laulettavaan kohtaan. — Sitä vaikeampaa on, mitä matalammalle mennään. Basso on yleensä kuuluva ääni, mutta orkesteri peittää sen helposti, kun taas kova kiekaisu korkealta kuuluu bändin yli. Laulukuoron ja yksinlaulajien välillä ei Koposen mukaan ole juuri eroa. Laulajan kanssa operointi voi olla orkesterille helpompaa kuin soittajasolistin kanssa. — Laulutekstistä tietää tarkemmin, mistä on kyse ja mitä säveltäjä on hakenut. Jos teksti kertoo lystikkäistä juhlista, tunnelmaa on helppo tuoda omaan soittoon. Orkesterissa on kyse yhteissoitosta, jonka perusta on toisten soittajien kuunteleminen. Solisti-instrumentin kuuleminen riippuu soittimesta, ja laulusolistin kuuleminen on joskus orkesterille helpompaa. — Hyvä laulaja osaa artikuloida selkeästi. Yksittäisen orkesterisoittajan voi olla vaikea kuulla kokonaisuutta. Entä jos innostuu eikä pidättele herkissä kohdissa? — Vastuu on kapellimestarilla. Hyvä kapu kuulee yleisbalanssin ja pystyy pienellä kädenliikkeellä näyttämään, missä mennään. McMaster on esiintynyt Suomessa ainakin Helsingin ja Kuopion kaupunginorkestereiden kanssa. Kuopiossa hän lauloi Lappeenranta-salissakin kuultavan Hector Berliozin Kleopatran (1829), jossa Egyptin kuningatar valmistautuu itsemurhaan. Kaupunginorkesteri käyttää yleensä kotimaisia laulajia. Mikä on pohjoisirlantilaislähtöisen, Espanjassa asuvan solistin tuoma lisäarvo? — Laulukilpailukaupungin on oltava myös kansainvälinen kontakteissaan, intendentti Milko Vesalainen sanoo. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/17/Hiljaa%20soittaen%20solisti%20p%C3%A4%C3%A4see%20esille%20%E2%80%94%20laulaja%20on%20usein%20soitinta%20helpompi%20kumppani%20orkesterille/2017122265831/4