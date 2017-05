Uutinen

Etelä-Saimaa: Erikoinen syy esti autovarkauden yöllä Lappeenrannassa – Museo-Trabantista puuttui moottori Etelä-Saimaan jakajana työskentelevä Ismo Pirhonen oli lähdössä töihin aamuyöllä keskiviikkona, kun hän huomasi jotain puuttuvan. Tirilän kaupunginosassa asuvan Pirhosen auton etupenkille lehtipinon alle unohtama tablet-tietokone oli kadonnut yön aikana. Auton ovi oli jäänyt lukitsematta. — Jaoin sitten aamulla lehdet A4-paperin voimalla. Normaalisti katson tabletilta, mihin lehdet jaetaan. Sieltä näkee, kuka tilaa lehteä ja kuka ei. Se on erittäin kätevä jakamisessa, kun vertaa vanhaan jakokirjaan. Tabletille tiedot päivittyvät koko ajan. Varkaan saalis ei kuitenkaan jäänyt tietokoneeseen. Pirhonen huomasi, että myös hänen vanhasta museo-Trabantistaan puuttuivat avaimet, jotka hän oli jättänyt virtalukkoon. — Autosta puuttui kuitenkin moottori, joten varkaus jäi yritykseksi. Moottori on ollut remontissa. Rosvo vei kuitenkin virta-avaimet mukaansa. En tiedä veikö ne piruuttaan, kun ei saanut autoa käyntiin. Vara-avaimet ovat olemassa, mutta niin on nyt varkaallakin. Pirhonen kertoo, että hänen vanha Trabantinsa on normaalisti täysin käyttökuntoinen. — Vapaa-ajalla ajelen sillä ja välillä vähän työajoakin. Pirhonen kertoo, että vanha itäsaksalainen auto on oivallinen kulkupeli. — Se on todella hyvä ajaa, mutta aika äänekäs. Pirhonen sanoo tekevänsä varkauksista rikosilmoituksen vielä keskiviikon aikana. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/17/Erikoinen%20syy%20esti%20autovarkauden%20y%C3%B6ll%C3%A4%20Lappeenrannassa%20%E2%80%93%20Museo-Trabantista%20puuttui%20moottori/2017122264566/4