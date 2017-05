Uutinen

Etelä-Saimaa: Eksoten rantasaunan rakentaminen alkaa kesäkuussa Eksoten rantasaunan urakoitsijaksi on valittu Rakennus Lahikainen, ilmoittaa päätöksen asiasta tehnyt Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri. Marraskuun lopulla valmistuvan saunan rakennusurakan sopimuksessa edellytetään, että rakennus on varusteltava kunnallistekniikalla ja sitä on voitava käyttää ympärivuotisesti. Rakennustyöt alkavat kesäkuun ensimmäisenä päivänä. Rantarakennukseen rakennetaan keittiö, kokoontumistila, sauna, pesuhuone, wc, pukuhuone sekä tekniset tilat. Rakennusta voivat käyttää Eksoten henkilökunta sekä kaikki pitkäaikaisessa hoidossa olevat Eksoten asiakkaat. Rakennusurakan ja rakennusautomaation yhteishinnaksi on laskettu 390 813 euroa. Rakennusurakan hintaan sisältyy rantarakennuksen rakentaminen ja kunnallistekniset asennukset. Palveluesimiehet Vesa Piikki ja Kati Nirkko kertovat, että esimerkiksi kesäkaudella molemmilla psykiatrian osastoilla on ollut saunavuoro viikoittain ja osallistujia on ollut aina hyvin. Saunavuoro antaa positiivista ajateltavaa sairastamisen keskellä ja auttaa myös oireen hallinnassa niillä, joilla on esimerkiksi levottomuutta tai ahdistusta. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/17/Eksoten%20rantasaunan%20rakentaminen%20alkaa%20kes%C3%A4kuussa/2017122266768/4