Etelä-Saimaa: Blaze Bayley kiintyi Suomeen Savon kautta — konsertti Lappeenrannassa perjantaina Brittiläisen metallimuusikko Blaze Bayleyn ääni kaikuu tietokoneen kaiuttimista Mika Nevalaisen keittiössä rätinän ja suhinan seasta. — Langaton verkko tässä hotellissa on surkea, Bayley pahoittelee. Mies oli Tšekin pääkaupungissa Prahassa, josta hän jatkoi matkaansa Puolaan. Toukokuun alussa hän saapui Liettuan ja Latvian kautta Suomeen. Aivan kuten neljänä edellisvuonna. Ja kuten aina, 53-vuotias hevirokkari paiskaa kättä yhden kovimman faninsa eli Nevalaisen kanssa ja yöpyy tämän luona Mäntyharjulla. Nevalaisen mukaan Bayley tulee tuttuun kämppään kuin kotiinsa: kun matkalaukut on kannettu sisään, hän saattaa rojahtaa bokserit jalassa sohvalle. Oikuttelevasta rokkitähdestä ei ole kyse, sillä edelliselläkin visiitillä mies oli siivonnut kiltisti omansa ja muidenkin jäljet. — Emme me paljon juttele. Bayley säästää ääntään, Nevalainen kertoo. Fanin yhteydenotosta vuosien yhteistyö Harvinainen fanin ja artistin suhde alkoi vuonna 2013, kun Nevalainen pyysi Blaze Bayleyn keikalle Bar Footleen Ristiinaan. Hämmästys oli suuri, kun Bayley vastasi sähköpostilla lähes saman tien myöntävästi. Sittemmin mies on nähty keikalla Mäntyharjun ravintola Krouvissa kolmena perättäisenä vuonna. Bayley sanoo suoraan olevansa nykyään metallimusiikin marginaalissa, vaikka onkin värikkään uransa aika muun muassa toiminut 90-luvulla maailman suurimman metallibändin, Iron Maidenin solistina. — Olen pieni tekijä. Minulla on joitakin tuhansia faneja ympäri maailmaa. Nykyisin Bayleyn taustabändinä on Manchesterissa perustettu Absolva. ”Nyt menee taas hyvin” Menneiden perään Bayley ei haikaile, vaan sanoo olevansa onnekas voivansa tehdä musiikkia omilla ehdoillaan oman levy-yhtiönsä kautta. — Nyt menee uskomattoman hyvin, ja meneillään oleva kiertue on parhaamme tähän asti. Joitakin vuosia sitten oli vaikeampaa. Rätisevistä kaiuttimista kuuluu liikuttunut ääni. — Kukaan muu ei halunnut buukata minua Suomessa. Siksi Mäntyharjulla on sydämessäni aina erityinen paikka. Kiitosta Bayley haluaa jakaa koko suomalaiselle yleisölle, sillä metallimusiikki saa täällä yhtä hyvän vastaanoton kuin mikä tahansa muu tyylilaji, jopa paremman. — Rakastan Suomessa esiintymistä. Blaze Bayley esiintyy Lappeenrannassa ravintola Totemissa perjantaina 19.toukokuuta. Lue koko uutinen:

