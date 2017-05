Uutinen

Etelä-Saimaa: Ylennys varmistui: Kaisa Heinosta Imatran uusi hallintojohtaja Kaisa Heinon, 41, nimitys Imatran kaupungin uudeksi hallintojohtajaksi varmistui maanantaina, kun kaupunginhallitus hyväksyi virkajärjestelyn. Heino on työskennellyt kevään ajan vs. hallintojohtajana. Virka vapautui, kun edeltäjä Marita Toikka valittiin Kouvolan kaupunginjohtajaksi. Heino ottaa viran vakituisesti vastaan kesäkuun alusta lukien viran nykyisillä ehdoilla. Hallintojohtajan virka on Imatran kakkosvirka. Hallintojohtaja toimii tarvittaessa kaupunginjohtajan sijaisena, ellei kaupunginhallitus asiassa erikseen muuta päätä. Hallintojohtajan ollessa estynyt kaupunginjohtajaa sijaistaa talousjohtaja. Lappeenrantalainen Kaisa Heino, 41, on työskennellyt Imatran kaupungilla vuoden 2012 tammikuusta saakka. Hänet valittiin tuolloin kaupunginlakimieheksi. Kaupunginhallitus päätti maanantaina myös kaupunginlakimiehen viran jatkosta. Se muutetaan kesäkuun alussa konsernilakimiehen viraksi ja täytetään julkisen haun perusteella. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/16/Ylennys%20varmistui%3A%20Kaisa%20Heinosta%20Imatran%20uusi%20hallintojohtaja%20/2017522261078/4