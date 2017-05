Uutinen

Etelä-Saimaa: Taipalsaari siirtyi palvelukotiaikaan Tyhjien muuttolaatikoiden pino kasvaa korkeutta palvelukoti Taipaleen sisäänkäynnin vieressä. Teippilaput seinillä kertovat, että kaikkea ei ole vielä saatu paikoilleen. — Asukkaiden huoneet on laitettu valmiiksi, mutta yleiset tilat ovat vielä kesken, toimintayksikön esimies Tarja Simonen kertoo. Marssijärjestys on ainoa oikea. Kun asukkaat saapuvat huoneidensa oville, vastassa täytyy olla koti eikä mikään laitoskoppero. Taipalsaaren uusi 32 asuntoa käsittävä palvelukoti korvaa puretun vanhainkodin joka suhteessa. Uudisrakennus tarjoaa asukkailleen nykyaikaista hoitoideologiaa, johon ei sisälly tarpeetonta sängyssä makuutusta. — Kunkin ihmisen yksilölliset tarpeet otetaan tietenkin huomioon, mutta vuodehoitoon päätymistä koetetaan ehkäistä. Liikkuvasta ihmisestä ei täällä tehdä vuoteessa eläjää. Simosen mukaan tarjolla on aktiivista arkea jokaisen kykyjen, halujen ja jaksamisen mukaan. Yhdessäoloa, viriketoimintaa ja erilaista ohjelmaa on luvassa miltei jokaiseen päivään. Oman kodin rauhassa saa myös olla itsekseen tai läheistensä kanssa. Omaiset voivat vierailla vapaasti palvelukodissa. Työntekijät saivat vaikuttaa Työntekijät saivat äänensä kuuluviin rakennusta suunniteltaessa. Heidän toiveestaan arkkitehti Riitta Vesala piirsi esimerkiksi vessoihin ja kylpyhuoneisiin riittävästi tilaa sekä apuvälineille että auttajille. — Saunan kohdalla puhuimme lauteille nousun hankaluudesta. Arkkitehti oli heti juonessa mukana, ja saimme saunan, jossa lauteille pääsee suoraan pyörätuolilla tai vaikka pesulaverilla. Erityisen iloinen Simonen on rakennusta kiertävistä katetuista terasseista sekä keskelle jäävästä sisäpihasta. Ulkoilu helpottuu, kun ei olla täysin säiden armoilla. Pihalla voi myös harrastaa, sillä ulos asennetaan erilaisia kuntoutusvälineitä. Suuriin tiilimuurattuihin kasvialtaisiin voi laittaa kukkien tai vihannesten siemeniä kasvamaan. Lähiviikkoina pihalle ei kannata kiirehtiä. Rakennustyöt talon ulkopuolella jatkuvat täydellä teholla toukokuun loppuun asti. Ensimmäiset taksit pysähtyvät pääoven eteen, ja tehostetun palvelun yksikön asukkaita autetaan sisään uuteen kotiin. On selvää, että sekä asukkaita että hoitajia jännittää. — Pyrimme rauhoittamaan tilanteen, vaikka liikettä on nyt tavallista enemmän. Koetamme saada kaikki asukkaat iltaruualle päiväsaliin ja yöksi töihin on tulossa kaksi yökköä. Vanhusten nopea sopeutuminen yllätti hoitajat iloisesti edellisellä muuttokerralla. Arjen odotetaankin asettuvan uomiinsa jo muutaman yön jälkeen. Lue koko uutinen:

