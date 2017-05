Uutinen

Etelä-Saimaa: Opettajat kuittaavat kikyä palavereissa, papit lukevat teologista kirjallisuutta — "Jokainen tiimi saa ratkaista, kuinka asia toteutetaan" Imatran seurakunnan papit voivat kuitata kilpailukykysopimuksesta tulevan työajan pidentämisen perehtymällä itsekseen teologiseen kirjallisuuteen. Kirkkoherra Arto Marttinen sanoo luottavansa tässä asiassa kollegoihinsa. — Kyllä me toisemme tunnemme. Runsas neljä kuukautta työajan pidennystä kilpailukykysopimuksella on tuottanut Imatran seudullakin hyvin erilaisia sovellutuksia. Toimistotöissä kikytunnit lisätään suoraan viikoittaiseen työaikaan. On myös pieniä yksityisiä yrityksiä, joissa koko sopimus on tässä vaiheessa jätetty huomiotta. Imatran seurakunnassa on Arto Marttisen mukaan lähdetty siitä, että liikunnalla ei voi korvata työntekoa. Tällainen malli on otettu käyttöön esimerkiksi Lappeenrannan seurakuntayhtymässä. — Lisätuntien pitää liittyä työhön. Jokainen tiimi saa ratkaista, kuinka asia toteutetaan. Omalta kohdaltaan kirkkoherra aikoo hoitaa kilpailukykysopimuksen lisätunnit tekemällä töitä vapaapäivänä ja tekemällä pidennettyä päivää. Seurakunnissa asia ei ole herättänyt juurikaan keskustelua. — Kirkkoherrojen risteilyllä asiaan käytettiin aikaan tuskin puoltakaan minuuttia. Imatran kaupungilla toimistotyötä tekevien työajan pidennys on tehty puolen tunnin lisäyksenä viikkotyöaikaan. Opetushenkilöstön järjestelyt ovat moninaisemmat. Kiky on lisäystä viikoittaiseen työaikaan, ja aikaa käytetään yksikköjen oman ohjeistuksen mukaisesti yhteiseen suunnitteluun. — On tärkeää, että uuden opetussuunnitelman jalkauttamiseen käytetään yhteistä aikaa, eikä suunnittelun ei tarvitse tapahtua koulurakennuksen sisällä, sanoo palvelujohtaja Minna Rovio. Ratkaisuvalta ja vastuu yhteisen ajan käyttämisestä on yksiköissä, ja siitä ei tule suoraan raportointia hallintoon. Varhaiskasvatuksen puolella lisätunnit on laitettu osaksi viikoittaista työaikaa, jota käytetään lapsiryhmätyöskentelyyn. — Päivät saattavat olla eri pituisia. Kuusi minuuttia päivässä tai puoli tuntia yhden päivän aikana, kertoo varhaiskasvatuksen palvelujen päällikkö Minna Leinonen. Siivousvuoksi Oy:n toimitusjohtaja Tuula Asikainen suunnitteli hetken lisätyöajan sovellutusmallia ja päätti sitten siirtää käyttöönoton ainakin ensi vuoteen. — Laskin sen rahallisen arvon, joka ei ollut kovin suuri. Katsotaan asiaa ensi vuonna. Samaan ratkaisuun päätyi myös Simpeleen Teboilin yrittäjä Tuomo Asikainen. — Se ei aiheuttanut juuri mitään muutoksia. Sopimuksen merkitys meidän alalla on paljon pienempi, että ei ollut paljon miettimistä. Tällä hetkellä se tuottaa vain hieman lisää töitä palkanlaskijalla. Metallialalla toimivassa Rämö Oy:ssä lisätyöaika on otettu vähentämällä kolme pekkaspäivää ja leikkaamalla arkipyhäkorvauksista, että vuosiansio voidaan pitää nykyisellä tasolla. Lue koko uutinen:

