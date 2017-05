Uutinen

Etelä-Saimaa: Olympiamitalisti ajautui talousvaikeuksiin – Juha Hirven tueksi bändi-ilta Vuoden 2000 olympialaisten hopeamitalisti Juha Hirvi on ajautunut epäonnistuneiden liiketoimien ja työttömyyden kautta taloudellisiin vaikeuksiin. Katkeruutta on silti turha etsiä miehen puheista. Kotkalainen nousi kivääriammunnan maailman ehdottomalle huipulle jo vuonna 1986 ja pysyi siellä yli 20 vuotta aina Pekingin 2008 olympialaisiin saakka. Aktiiviuransa jälkeen kahdeksan vuotta Suomen kivääriampujien päävalmentajana toiminut Hirvi jäi vuodenvaihteessa työttömäksi 56-vuotiaana. Hirvi kertoi talousvaikeuksistaan ensimmäisen kerran julkisesti tammikuussa Helsingin Sanomille. Haastattelu huomattiin laajasti. Ensi lauantaina ravintola Kairossa Kotkassa järjestetään bändi-ilta ja bileet Hirven hyväksi teemalla ”kaveria ei jätetä”. — Lapsuuden ystäväni Kari Stenman otti yhteyttä ja ehdotti tilaisuutta. Epäröin ensin, mutta suostuin. Jos kerran minulla on ystäviä, jotka haluavat jeesata, miksi ei, Hirvi kertoo. Tilaisuuden tuotto käytetään ampujasuuruuden auttamiseksi. — Apu on symbolinen, eikä varmasti ratkaise isosti ongelmia. Ystävien apu tuntuu joka tapauksessa hienolta, ja toivottavasti tulee ainakin hauska ilta. Vuonna 1995 perustetun Hirvishooting Oy:n yksi tarkoitus oli rakentaa siltaa Juha Hirven urheilu-uran jälkeiseen aikaan. — Ajatuksena oli kasvattaa yrityksestä sen kokoinen, että ainakin yksi ihminen olisi saanut toimeentulonsa siitä, Hirvi kertoo. Ampumaurheiluvälineitä maahan tuonut ja myynyt yritys joutui taloudellisiin vaikeuksiin kolme vuotta sitten. Yrityksen epäonnistuminen on suurin syy Hirven omiin talousvaikeuksiin. Lue koko uutinen:

